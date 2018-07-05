Российской сборной не дадут миллионы за ЧМ-2018

Для российской сборной не предусмотрено денежное вознаграждение от государства за выступление на Чемпионате мира. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник во властных кругах.
"Выплат пока не планируется. Чем ЧМ по футболу отличается от чемпионатов мира по другим видам спорта? По итогам ЧМ государство никогда не платит спортсменам. Олимпиада - отдельная история, там множество видов спорта", - цитирует слова своего источника агентство.
При этом футболисты уже выиграли немалую сумму. Всего сборная заработала $ 16 млн. $8 млн заберет Российский футбольный союз.
Интересно, что накануне матча Россия-Хорватия отечественные банки пошли навстречу хорватской компании и урегулировали ее долг на сумму $ 1,4 млрд. Об этом сообщает "Главный региональный".
"А между тем полным ходом идет подготовка к матчу ¼ финала Чемпионата мира по футболу... Вчера реструктиризован долг крупнейшей хорватской компании Agrokor перед Сбербанком и ВТБ. Совпадение?" - такой вопрос выдвинул Никита Исаев, лидер общественного движения "Новая Россия".
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