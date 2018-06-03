Россия объявила состав своей сборной по футболу на ЧМ—2018

Стали известны имена футболистов, что выступят за сборную России на чемпионате мира 2018 года.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Андрей Лунев ("Зенит"), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия).

Защитники: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич (ЦСКА), Илья Кутепов ("Спартак"), Игорь Смольников ("Зенит"), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба — "Рубин"), Андрей Семенов ("Ахмат").

Полузащитники: Алан Дзагоев, Александр Головин (ЦСКА), Антон Миранчук ("Локомотив"), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Юрий Жирков ("Зенит"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Самедов, Роман Зобнин ("Спартак").

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Федор Смолов ("Краснодар"), Алексей Миранчук ("Локомотив").

Стоит отметить, что по правилам если кто-то из футболистов получит травму, то сборная сможет заменить игрока. Однако сделать это можно будет не позднее, чем за сутки до начала первой игры команды на ЧМ.

Напомним, что конец мая российские спортсмены провели на сборах в Австрии. 30 мая в товарищеской встрече проиграли сборной Австрии со счетом 0:1. Последний товарищеский матч запланирован на 5 июня. В Москве команда встретится с турецкими спортсменами.

Чемпионат мира начнется 14 июня и завершится 15 июля, спортсменов примут 11 городов страны. Сборной России предстоит сыграть с командами группы A. На московском стадионе российские спортсмены встретятся с командой Саудовской Аравии, на санкт-петербургском — Египта, на самарском — Уругвая.

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