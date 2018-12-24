Зимой на треть возрастает риск развития деменции

Холодное зимнее время провоцирует развитие старческого слабоумия (деменции), так как работа мозга ухудшается. Этот вывод сделала группа канадских и французских ученых, сообщает pora.ru.

Исследование основывалось на изучении данных о состоянии здоровья 3500 американцев, канадцев и французов в возрасте 70 лет и старше. Некоторые из них имели официальный диагноз "болезнь Альцгеймера".

Выяснилось, что головной мозг проявляет особую активность в конце лета и начале осени. Ученые связали этот факт с наличием в большом количестве сезонных "витаминных" продуктов. Фрукты и овощи хорошо подпитывают мозг, чего не скажешь о зимнем времени.

В период холодной погоды и долгих часов темноты преобладают сонливость и депрессия, а деменция получает толчок к прогрессу и возрастает на 31 процент.

Теплая температура воздуха, солнечный свет, долгие световые дни, наоборот, положительно влияют на функции мозга. Зимой не каждый человек, особенно в старческом возрасте, может поддерживать свое душевное состояние в позитивном ключе.

Люди замыкаются в своей ракушке, не желают заниматься чем-либо, тем более, куда-то выходить и с кем-то встречаться. Поэтому родным и близким надо быть особенно внимательными к своим пожилым родственникам, стараясь находиться с ними как можно чаще.

Читайте также:

Риск слабоумия зависит от гормонов щитовидки

Что делать с предновогодней хандрой

Нежелание заниматься собой в среднем возрасте приводит к печальной старости