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В памперсах найдены вещества, которые провоцируют рак

Общество » Семья » Здравоохранение

Как сообщает Pora.ru, во Франции в подгузниках найдены опасные субстанции, токсичные и вызывающие рак.

В памперсах найдены вещества, которые провоцируют рак. 397743.jpeg

Французские исследователи рассказали, что ими выявлено химическое вещество глифосат, применяющееся в инсектицидах. Эксперты потребовали от производителей срочно остановить выпуск подгузников, так как они наносят маленьким детям вред. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также считает глифосат "возможным канцерогеном", хотя наука однозначный вывод пока не сделала.

Также в детских подгузниках выявлены бутилфенил метилпропионал, используемый в некоторых косметических продуктах, а также ароматические гидрокарбоны. Все данные компоненты крайне опасны и должны быть исключены в кратчайшее время из товаров, предназначенных для малышей, чей иммунитет не способен бороться с канцерогенами.

Правительство Франции дало поручение производителям подгузников в течение 15 дней предпринять необходимые меры и исключить опасные химикаты из производственной цепочки. А Департаменту по контролю над продуктами питания и медицинскими товарами приказано более строго регулировать рынок подгузников.

В нашей стране качество подгузников проверяет Росконтроль, регулярно тестируя детские товары по нескольким показателям, в том числе микробиологическим, по индексу токсичности, сухости, воздухопроницаемости и даже радиации. По сумме всех показателей лучшими признаны подгузники Bella Baby Happy.

Pampers хорошо впитывают влагу, удерживают ее внутри, пропускают воздух, однако имеют ощутимый запах и довольно высокий индекс токсичности.

Самые безопасные — японские марки GOO.N, Moony и Merries, они содержат меньше всего потенциально вредных веществ. Но эти памперсы впитывают гораздо меньше жидкости, чем остальные подгузники. Их надо просто своевременно менять.

Источник фото: ru.wikipedia.org

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Темы рак дети Франция болезни памперсы медицина здоровье онкология заболевания токсичные вещества
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