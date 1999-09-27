Гарантированный пенсионный план рассчитан на молодежь

В России рассматривают возможность введения новой пенсионной системы, более известную как «гарантированный пенсионный план» (ГПП).



Все идёт по гарантированному пенсионному плану

Гарантированный пенсионный план (ГПП) в России - наименование предполагаемой к внедрению с 2021 года новой системы накопления пенсионных средств российскими гражданами, которая предусматривает добровольное ежемесячное отчисление нескольких процентов заработной платы в Негосударственный пенсионный фонд ради увеличения дохода после оформления в будущем пенсии по старости.

Пока, однако, такую систему готовы применить только в отношении молодых людей.

«Финансовые власти рассматривают возможность распространения программы софинансирования со стороны государства, действующей сейчас в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), и на разрабатываемый ГПП, в который можно будет конвертировать и пенсионные накопления граждан по ОПС», - сообщает «Коммерсант».

Возможность самого такого переноса подтвердил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Напомним, госпрограмма софинансирования пенсионных накоплений начала работать осенью 2008 года. Инициатива позволяла россиянам на протяжении десяти лет выплачивать взносы в размере 2-12 тысяч рублей в год, после чего их удваивало государство.Новая пенсионная система, или ГПП, как считают власти, даст возможность копить на будущую пенсию за счет личных взносов с зарплат в негосударственные пенсионные фонды. Некоторые эксперты, впрочем, полагают, что новая схема окажется невыгодной.

В числе преимуществ системы ГПП перед накоплением средств на депозите в банке - наличие налоговых льгот и отсутствие ограничений по размеру страхуемой суммы. Пенсионная выплата по ГПП будет назначаться либо через 30 лет с начала накоплений, либо при достижении (повышенного в рамках реформы) пенсионного возраста. Однако, в настоящий момент Думой рассматривается законопроект о сохранении дореформенного возраста для клиентов НПФ, а значит, и для участников ГПП.

Как сообщил в 27 сентября 1999 года глава Пенсионного фонда Михаил Зурабов, возможно, будет подписан президентский указ о выплате единовременного пособия пенсионерам. Он напомнил, что сейчас все задолженности по пенсиям погашены. В ноябре-декабре пройдет индексация пенсий, сказал Зурабов.