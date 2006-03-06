Сергей Шнуров написал стих протоиерею Смирнову, ранее раскритиковавшему гражданские браки. В стихотворении музыкант указывает на то, что содержать женщину - недешевое удовольствие, поэтому бесплатных жен не бывает:
"Ты мошну свою побрей,
Может раз хоть в веки кои
Знал бы ты, протоиерей,
Сколько содержание стоит.
Двух прекрасных женских ножек.
Ну а пилинги, укладка?
Каждый день уход за кожей,
Чтоб все было нежно, гладко", — написал Шнуров в Instagram.
Скандально известная группа "Ленинград" прекращает своё существование. Об этом заявил лидер группы Сергей Шнуров.
"В следующем году, в январе, уже десять лет, как началась вся эта история с группой и музыкой. Пора завязывать! Да и я не мальчик — совсем скоро, в апреле, вхожу в возраст Христа. 33 года исполняется. Все это — лабание песен под гитарку — дело молодых", — сказал "Шнур".
"Безумно же выглядит: выходит на сцену седеющий мужик и начинает петь про проблемы шестнадцатилетних. Так что на будущий год будем кончать с проектом — хватит уже!"— цитирует слова Шнурова "Комсомольская правда".
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