Сергей Шнуров написал стих протоиерею Смирнову, ранее раскритиковавшему гражданские браки. В стихотворении музыкант указывает на то, что содержать женщину - недешевое удовольствие, поэтому бесплатных жен не бывает:

Скандально известная группа "Ленинград" прекращает своё существование. Об этом заявил лидер группы Сергей Шнуров.

"В следующем году, в январе, уже десять лет, как началась вся эта история с группой и музыкой. Пора завязывать! Да и я не мальчик — совсем скоро, в апреле, вхожу в возраст Христа. 33 года исполняется. Все это — лабание песен под гитарку — дело молодых", — сказал "Шнур".

"Безумно же выглядит: выходит на сцену седеющий мужик и начинает петь про проблемы шестнадцатилетних. Так что на будущий год будем кончать с проектом — хватит уже!"— цитирует слова Шнурова "Комсомольская правда".