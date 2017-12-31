Задержан подозреваемый во взрыве в питерском "Перекрестке"

ФСБ сообщила о задержании организатора и исполнителя взрыва в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге. Мужчина был задержан 30 декабря, проводится его допрос, сообщает СК РФ.
В ближайшее время в суд будет подано ходатайство об аресте 35-летнего подозреваемого. Задержанный состоял на учете в психдиспансере и вел асоциальный образ жизни. Известно, что это житель Санкт-Петербурга, который предположительно придерживается националистических взглядов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что взрыв произошел в среду, 27 декабря, в петербургском супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте, 44. Взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте сработало в камере хранения. Пострадали 18 человек.
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