Исследователи из немецкой медицинской страховой компании DAK выяснили, что уровень и качество образования родителей может значительно повлиять на жизнь и поведение ребенка.
В исследовании приняли участия 600 тысяч детей и 430 тысяч родителей. Так, выяснилось, что в семьях с низким уровнем образования дети в несколько раз чаще страдают от лишнего веса и кариеса. Также у них гораздо чаще встречаются задержки в развитии и поведенческие девиации. Намного реже от подобного страдают те дети, что выросли в семьях с высшим образованием.
Ученые пришли к выводу, что здоровье ребенка зачастую связано с тем образом жизни, что ведут его родители. Также специалисты выяснили, что процент полностью здоровых детей крайне мал. Каждый четвертый ребенок страдает от хронического физического недуга, а каждый десятый — от психического.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, где в Российской Федерации жители умнее. Так, выяснилось, что самые высокие средние показатели IQ зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Омске. Жители этих регионов ничем не глупее среднестатического британца или же китайца. А вот самые низкие показатели зафиксированы на Кавказе, Алтае и в Якутии. Жители этих регионов по способностям интеллекта на одном уровне с гражданами Болгарии, Греции и Армении.
Фото: REX/Shutterstock
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