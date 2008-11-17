Китайцы даже не дают себе труда скрывать свою ненависть по отношению к русским... — писала газета Русское Слово 18 ноября 1908 года

"Новости Дня", 18 ноября (5 ноября) 1905 года.

Фото: Pravda.Ru

"Сегодня в 9 ч. утра в помещении ресторана Шейкина у Тверской заставы состоялся митинг извозчиков. Обсуждаться будут чрезмерные штрафы, которым подвергаются извозчики, и отношение к хозяевам".

"Русское Слово", 18 ноября (5 ноября) 1908 года. События в Китае.

"В наших дипломатических кругах относятся с большим пессимизмом к положению дел в Китае. В министерстве иностранных дел имеются известия, подтверждающие слухи о том, что в настоящее время весь Китай покрыт сетью тайных обществ, поставивших себе целью низвержение манчжурской династии и борьбу с иностранным влиянием. Между прочим, судя по полученным консульским донесениям, китайцы даже не дают себе труда скрывать свою ненависть по отношению к русским. Вообще, по мнению компетентных лиц, на Дальнем Востоке снова собирается гроза".

"Правда", 18 ноября 1932 года. Прогульщиков, лодырей и летунов вон с производства! Декрет правильный.

"За пять лет работы на фабрике "Парижская коммуна" тов. Логунцов не имел не только прогулов, но даже ни одного опоздания на работе.

"Декрет правительства, — говорит тов. Логунцов, — вполне правильный. Взять, к примеру, меня и какого-нибудь прогульщика. Я бьюсь за то, чтобы выполнить промфинплан. А прогульщик срывает производство. Он днями шляется неизвестно куда, забирает под маркой рабочего нашей фабрики дефицитный товар в кооперативе и занимается спекуляцией на рынке. Разве можно терпеть такие вещи?"

"Труд", 18 ноября 1922 года. Безработица. Работа — пролетариям.

"В виду безработицы в полиграфическом производстве гор. Архангельска местный губотдел печатников постановил пересмотреть списки квалифицированных рабочих наборщиков и печатников, и в случае, если среди них окажутся имеющие земельные наделы, снять их, в зависимости от обеспеченности, с работы и заменить безработными пролетариями".

"Правда", 18 ноября 1952 года. На Командорских островах.

"Петропавловск-Камчатский, 17, (Корр. "Правды"). Тысячи километров отделяют от Москвы Командорские острова, расположенные в Тихом океане. Но люди здесь живут той же счастливой, культурной жизнью, что и в любом уголке нашей необъятной Родины.

В селе Никольском — центре Алеутского района — недавно капитально отремонтирован Дом культуры, в нем установлены два звуковых киноаппарата. Ко Дню Сталинской Конституции готовятся фотовитрины и выставки, отображающие достижения алеутов, проживающих на Командорских островах. Кружки художественной самодеятельности готовят новые программы.

С каждым годом повышается благосостояние населения Командорских островов. Недавно зверобои тт. Пешков и Минин приобрели мотоциклы. Многие рабочие имеют в личном пользовании радиолы, патефоны, фотоаппараты, библиотечки. Большой спрос предъявляют жители островов на хорошее платье, на доброкачественные товары домашнего обихода.

"Родина заботится о нас, — говорит т. Савенко. — Она снабжает трудящихся всем необходимым. Воодушевленные решениями XIX съезда партии, мы будем еще лучше трудиться на благо нашего социалистического Отечества".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов " Газетные старости ", " Русский журнал ", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

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