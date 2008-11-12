Мы прячем огромное количество валюты во рту, сокращаем импорт необходимых государству предметов... - писала газета Вечерняя Москва 12 ноября 1905 года

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"Московские ведомости", 12 ноября (30 октября) 1905 года. Нищие.

Фото: Pravda.Ru

"В настоящее время все улицы Москвы кишат нищими с утра до поздней ночи. По тихим улочкам в вечернее время ходить не безопасно. Нищие грубо пристают к проходящим, нередко прибегают к угрозам. Случаи уличного грабежа начинают учащаться. По-видимому, мер никаких не принимается к обузданию нищенствующих".

"Русское Слово", 12 ноября (30 октября) 1907 года. Освящение сберегательной кассы.

"Третьего дня торжественно освящено новое здание московской сберегательной кассы.

На освящение прибыли из Петербурга товарищ министра финансов г. Чистяков и управляющий всеми сберегательными кассами г. Фену.

Присутствовали московский генерал-губернатор С. К. Гершельман и помощник командующего войсками московского военного округа В. Г. Глазов. Много было приглашенных лиц…

Новое здание, изящное по стилю, производит и внутри прекрасное впечатление. По удобству, по красоте главного зала оно является одним из лучших зданий в столице.

Вся меблировка, отделка стен и электрическая арматура в стиле "модерн".

"Вечерняя Москва", 12 ноября 1932 года. Не прячьте золота в рот!

"Мы прячем огромное количество валюты во рту, сокращаем импорт необходимых государству предметов. Зубы и протезы изготовляются из золота. Подсчитано, что для починки зубов трудящихся Союза сейчас понадобилось бы не менее 5 тонн золота!

Неужели нельзя заменить драгоценный металл более дешевым?

Работы советских специалистов в этой области доказали, что протезы и зубы можно делать из нержавеющей стали особого химического состава с значительной примесью хрома.

Эта сталь получена по подмосковном заводе "Электросталь". Она имеет красивый матовый цвет, необходимую твердость и подобно золоту не окисляется во рту.

До сих пор подобная сталь изготовлялась в Германии на заводе Круиж (марки Фау Цвай А.). Теперь секретом этого производства овладели и мы".

"Знамя Родины", №228, 12 ноября 1942 года. Большой праздник. Младший сержант Александров. Связисты Генин, Вишневский, Виленчик.

"Опубликованная речь нашего дорогого вождя вдохновляет нашу армию и народ на невиданные героические победы.

Мы давно ждали этой речи. Мы ни на минуту не теряли уверенности в победе. Но теперь эта победа стала для нас более близкой и ощутимой. Мы видим ее, эту победу.

Фашизм будет разбит. В этом нет никакого сомнения. Наш вождь доказал это. Пусть временные неудачи не смущают наших сердец, из этой войны мы выйдем победителями.

Главарь всей черной фашистской своры — Гитлер призывает уничтожать всех славян. Горами трупов стариков, женщин и детей устлан путь фашистских головорезов. Но час расплаты близок и месть для убийц и насильников будет жестокой.

Бесславную смерть найдет на нашей земле каждый оккупант. Могилы их зарастут бурьяном и чертополохом, а над нашей освобожденной землей по-прежнему будет сиять счастливое сталинское солнце…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов " Газетные старости ", " Русский журнал ", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

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