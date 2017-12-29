"Даже мысли не было оставить": таксистка вернула клиентам 4 миллиона

Таксистке из Ростова-на-Дону выписали премию в размере 10 тысяч рублей. Таким образом руководство отметило ее поступок — женщина вернула клиентам 4 миллиона рублей, которые те забыли в ее машине. Но это еще не вся история.

Председатель правления объединения таксомоторных перевозчиков Ростовской области Роман Глущенко рассказал, что премию таксистке было решено выплатить после того, как забывчивые пассажиры выдали ей 400 рублей за возвращенные деньги — как за доставку.

Впрочем, сама водительница такси Оксана Милованова в произошедшем не видит ничего необычного. "Начала убирать вещи из салона. Глянула, а там пакет черный. Пассажиры забыли. Думаю, мало ли что они там могли оставить. Заглянула в пакет — там сверток из газет. Я его чуть-чуть надорвала, а там пачки денег. Ну тут уже какая мойка? Я выгнала машину, сказала: "Я, девочки, передумала". Меня поняли. Выехала и созвонилась с диспетчером", — рассказала она.

Говоря о реакции пассажиров, она отметила, что "они были в шоке". "Во-первых, от того, что они забыли эти деньги. Во-вторых, от того, что им позвонили и сказали — заберите эти деньги", — сообщила Оксана.

На вопрос о том, отблагодарили ли они ее как-нибудь, женщина предположила, что из-за шока люди об этом просто не догадались. "Потом, когда уже все произошло, они позвонили в таксопарк и через диспетчера поблагодарили. Тогда это уже дошло до руководства", — рассказала Оксана.

Она также заметила, что даже мысли не было оставить деньги себе, ибо на чужом несчастье своего счастья не построишь. И вообще, считает Оксана Милованова, на ее месте деньги вернули бы "почти каждый".