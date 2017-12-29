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"Даже мысли не было оставить": таксистка вернула клиентам 4 миллиона

Общество

Таксистке из Ростова-на-Дону выписали премию в размере 10 тысяч рублей. Таким образом руководство отметило ее поступок — женщина вернула клиентам 4 миллиона рублей, которые те забыли в ее машине. Но это еще не вся история.

Ростовской таксистке выдали 10 тысяч рублей за возврат 4 миллионов. 381401.jpeg

Председатель правления объединения таксомоторных перевозчиков Ростовской области Роман Глущенко рассказал, что премию таксистке было решено выплатить после того, как забывчивые пассажиры выдали ей 400 рублей за возвращенные деньги — как за доставку.

Впрочем, сама водительница такси Оксана Милованова в произошедшем не видит ничего необычного. "Начала убирать вещи из салона. Глянула, а там пакет черный. Пассажиры забыли. Думаю, мало ли что они там могли оставить. Заглянула в пакет — там сверток из газет. Я его чуть-чуть надорвала, а там пачки денег. Ну тут уже какая мойка? Я выгнала машину, сказала: "Я, девочки, передумала". Меня поняли. Выехала и созвонилась с диспетчером", — рассказала она.

Говоря о реакции пассажиров, она отметила, что "они были в шоке". "Во-первых, от того, что они забыли эти деньги. Во-вторых, от того, что им позвонили и сказали — заберите эти деньги", — сообщила Оксана.

На вопрос о том, отблагодарили ли они ее как-нибудь, женщина предположила, что из-за шока люди об этом просто не догадались. "Потом, когда уже все произошло, они позвонили в таксопарк и через диспетчера поблагодарили. Тогда это уже дошло до руководства", — рассказала Оксана.

Она также заметила, что даже мысли не было оставить деньги себе, ибо на чужом несчастье своего счастья не построишь. И вообще, считает Оксана Милованова, на ее месте деньги вернули бы "почти каждый".

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