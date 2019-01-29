Минюст считает "обстоятельства непреодолимой силы" поводом не наказывать за коррупцию

В Министерстве юстиции РФ предложили не считать правонарушением коррупционное преступление, если оно было совершено в "обстоятельствах непреодолимой силы". Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Необходимые поправки в законодательстве РФ уже начали разрабатывать. На федеральном портале проектов правовых актов опубликовано письмо, в котором отмечается, что в определенных ситуациях соблюдение ограничений и запретов, а также требований об урегулировании конфликта интересов и выполнение обязанностей в целях предотвращения коррупционного преступления невозможны в силу объективных причин. Задача новых поправок — внесение в закон случаев, когда несоблюдение правил и нарушение их не является правонарушением и коррупционным преступлением, а было совершено при непреодолимых обстоятельствах.
После обсуждения всех случаев, к которым могут относится данные поправки Министерство Юстиции РФ опубликует конкретные случаи, на которые будет распространятся нововведение. Работа над новыми правилами началась в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 29 июня 2018 года, утверждающим Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы, также приняли участие МВД, СК и Генеральная прокуратура РФ.
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