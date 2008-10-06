Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Курсы акций важнейших предприятий резко упали. Цены на товары снизились... — писала газета Правда 7 октября 1931 года

Общество

"Новости Дня", 7 октября (24 сентября) 1901 года. В Народном доме.

Газетные архивы 7 октября
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 7 октября

"Вчера в Народном доме, на Тишинской площади состоялось первое народное чтение и первое садовое гуляние при оркестре музыки. И на чтение и на гуляние вход был по 5 коп. Народу было масса: около 3000 человек…

Темами первого чтения были: "Жизнь Божьей Матери", "Восшествие на престол бояр Романовых", "Тарас Бульба". Читали гг. Покровский и Суворов".

"Правда", 7 октября 1921 года. Первое практическое предложение.

"Французская газета "Журналь" предлагает в виде помощи голодающим в России вывезти от нас известное количество детей в возрасте от 12 до 14 лет и употребить их для сельскохозяйственных работ. 12-летний голодный ребенок, отданный на полную эксплуатацию и рабство жаднейшему из жадных кулаков Европы, которому не хватает живой рабочей силы у себя на родине, — вот то первое практическое предложение, с которым выступает французская буржуазия в деле помощи голодающей России…

Газета добавляет, что в виду незнания детьми французского языка, большевистской пропаганды с их стороны нет оснований опасаться…"

"Правда", 7 октября 1931 года. Прямым курсом на дно!

"Нью-Йорк, 5 октября. (ТАСС). Курсы акций важнейших предприятий резко упали. Цены на товары снизились.

Паническое настроение нашло свое выражение в статье "Нью-Йорк ивнинг пост", которая, в возбужденном тоне, обвиняет Англию в антиамериканской пропаганде и в распространении слухов о предстоящем финансовом крахе в Америке".

"Вечерняя Москва", 7 октября 1931 года. Номера на авто-мото-вело.

"По решению Моссовета номерные значки на авто-мото-вело-гужетранспорт теперь будет выдавать не милиция, а вновь созданное Московское транспортное управление. Раньше номера выдавались на год. Теперь выданные МТУ знаки сохраняются на все время эксплуатации машины, мотоциклета, велосипеда и т. д."

"Русская Мысль, Париж, 7 октября 1971 года. Выступление академика А. Д. Сахарова.

"Иностранные корреспонденты сообщают, что в письме, адресованном на имя Верховного Совета, А. Д.Сахаров просит правительство дать всем советским гражданам право эмигрировать. Он считает, что упразднение закона — приравнивающего попытку выезда за границу — государственной измене, будет правильным и человеческим решением и приведет к демократизации страны.

По сообщению из тех же источников, мать Владимира Буковского обратилась "ко всем людям доброй воли" с просьбой спасти ее сына от участи полного инвалида, которую ему готовят советские тюремные психиатры.

Буковский, дело которого находится в ведении капитана КГБ Коркаша, уже два года подвергается "психиатрическому преследованию"".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
