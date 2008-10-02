Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Один из высших советских сановников будет привлечен к ответственности за то, что он одновременно имел 9 жен... — писала газета Новое Русское Слово 2 октября 1931 года

Общество

"Новости Дня", 2 октября (19 сентября) 1901 года. Открытие народного дома.

Газетные архивы 2 октября
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 2 октября

"Вчера в присутствии Их Императорских Высочеств Московского Генерал-Губернатора Великого Князя Сергей Александровича и Августейшей Его Супруги Великой Княгини Елизаветы Федоровны состоялось торжественное открытие первого народного дома и первой чайной столичного попечительства о народной трезвости…"

"Новости Дня", 2 октября (19 сентября) 1903 года.

"Вчера кр. Никандров, вернувшись домой, застал свою сожительницу, кр. Борисову, 33-х лет, сидевшей вместе с соседом по комнате Старушиным, 30-ти лет. Приревновав Старушина к своей сожительнице, Никандров нанес ей лежавшим на столе напильником тяжкую рану в живот, а затем набросился на гостя, которому также причинил несколько ран".

"Вечерняя Москва", 2 октября 1931 года. Худший повар Москвы.

"На первое — пересоленный суп. На второе — совершенно сухие, пресные, невкусные котлеты с недоваренным горохом. На третье — каша без масла.

Такими обедами изо дня в день угощает столовая #31 Дзержинского РРОП 5 тыс. прикрепленных к ней студентов рабфака МИИТ.

"Помои какие-то", — жалуются студенты.

Продуктов столовая получает достаточно, продукты свежи и вполне доброкачественны. Но после обработки их поварами во главе с шефом кухни Шишковым вместо вкусных и сытых обедов получаются действительно помои".

"Новое Русское Слово", Нью-Йорк, 2 октября 1931 года. Девять жен советского сановника.

"В Москве большую сенсацию вызвало сообщение о том, что один из высших советских сановников будет привлечен к ответственности за то, что он одновременно имел 9 жен.

Пользуясь своим высоким положением, он легко устраивал в "Загсах" подмосковных городков регистрации своих отдельных жен, причем все свои дела вел так, что ни одна из его жен не знала о существовании остальных, хотя четыре из них жили постоянно в Москве.

Все было бы благополучно, если бы этот сановник не впал в немилость у Сталина. Впрочем, злые языки утверждают, что до суда дело все-таки не дойдет, а этот сановник принужден будет только развестись с 8-ю из 9-ти жен".

"Ворошиловец", №122 (433), 2 октября 1935 года. Плохая подготовка. Новоселов.

"Вся партийная и комсомольская сеть с 1 октября переключается на изучение основных документов VII конгресса Коминтерна. В директиве отдела партийной пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) обращается особое внимание на то, чтобы занятия по изучению решений конгресса обеспечили тщательное усвоение каждым коммунистом этих великих решений.

Что для этого требуется?

Требуется хороший подбор пропагандистов и хорошая подготовка их. Кроме этого все слушатели и пропагандисты должны быть обеспечены необходимым пособием. Этой обеспеченности к первому занятию по конгрессу не было.

Почему? Печальная история, выявившаяся при проработке доклада т. Берия (отсутствие литературы, плохое комплектование кружков и т. д.) не послужила уроком для работников парткабинета (Ефимов, Беляков).
Тов. Ефимов говорит:

— Сейчас у меня уже закуплено 150 экземпляров докладов Пика и Димитрова, 100 экземпляров доклада Мануильского и резолюции, 50 экземпляров доклада Пятницкого. Думаю, что пропагандистов обеспечу…
Нельзя забывать и того, что тщательное изучение материалов конгресса мыслимо только в том случае, если пропагандист сможет наглядно показать слушателям, где происходили те или другие события.

— Для этого у меня есть кое-какой материал, — говорит т. Ефимов. — Имеются 30 политических карт мира, неплохо оборудовали парткабинет наглядными пособиями.

И это все! Несомненно, такого количества далеко недостаточно. Почему бы не приобрести или не начертить самим диаграммы о росте забастовок, безработицы, о росте компартий в капиталистических странах в таком количестве, чтобы этих диаграмм хватило на каждый кружок?… "

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
