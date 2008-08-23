Число извозчиков в Москве продолжает увеличиваться с каждым днем приездом новых - из деревень… — писала газета Русское Слово 24 августа 1901 года

"Русское Слово", 24 августа (11 августа) 1901 года. Московские извозчики.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 24 августа

"По сведениям, имеющимся в городской управе, число извозчиков в Москве продолжает увеличиваться с каждым днем приездом новых — из деревень, несмотря на рабочее в деревнях время. Объясняют это прибыльностью московского извозного промысла. Число извозчиков в Москве в последнее время стало достигать 16 000".

"Русское Слово", 24 августа (11 августа) 1906 года. В Польше.

"Варшава, 18, VIII. Генерал-губернатором Скалоном издано обязательное постановление, в силу которого, очевидцы покушения на чью-либо личность или имущество, уклонившиеся от подачи помощи потерпевшему или отказывающиеся сообщать властям, что им известно о личности преступника и обстоятельствах, при которых произошло покушение, подвергаются в административном порядке трехмесячному заключению в тюрьме или крепости.

Постановление распространяется на все Царство Польское".

"Новое время", 24 августа (11 августа) 1908 года.

"9 августа поздно вечером на ст. Тосно и Колпино путевой страже удалось заметить воров, срезывающих телефонную проволоку междугородного сообщения с Москвой. В обоих случаях грабители бросились бежать в кусты; на станции Тосно сторожу хотя и удалось ранить грабителя, но тот, пользуясь темнотой, все же скрылся; в Колпине же между сторожами и жандармами с одной стороны и ворами — с другой произошла перестрелка; с обеих сторон произведено свыше 20 выстрелов. Все-таки похитители скрылись благополучно, оставив на месте срезанную проволоку".

"Известия", 24 августа 1922 года. Д.-В. Республика. Хищнический лов рыбы.

"Чита, 21 августа. Состоявшийся в Николаевске съезд русских рыбопромышленников обсуждал вопрос об осенней рыбной кампании. Ссылаясь на русские законы, рыбопромышленники просили японцев снять свои сети, которыми они загородили часть Амура, на что японцы ответили: "Нашими законами это разрешено". Таким образом, большая часть рыбы продолжает находиться за границей".

"Полярная звезда", Певек, Чукотский АО. 24 августа 1962 года. Час работы, но какой!

"Билибино. (По телеграфу). Электроэнергию отключили внезапно, Гидравлическим ударом разорвало водовод промывочных приборов №14 и 15 прииска имени Билибина. Аварийное место магистрали, сверенной из бочек, обнаружили под галечным обвалом. Разваловка террикона требовала больших затрат средств, и, кроме того, угрожала длительным простоем обогатительных установок.

Ликвидировать аварию взялся слесарь Андрей Андреев. По его просьбе в магистрали сделали вырез. Через него Андреев проник в сильно задымленную трубу. Почти час он работал в сложных условиях, заделывая пробоину водовода. Благодаря трудовой отваге Андрея Андреева устранена опасность продолжительного простоя промприборов ".

