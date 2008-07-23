Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года

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"Биржевые ведомости", 23 июля (10 июля) 1906 года. Закрытие пивных работницами.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 23 июля

"На Выборгской стороне работницы разных фабрик и жены работников, собравшись значительной толпой, отправились выгонять из портерных и пивных лавок бывших там по случаю праздничного дня в значительном числе рабочих.

На Тимофеевской улице работницы разбили даже стекла в одной и этих лавок. Многие лавки были принуждены закрыть торговлю".

"Русский голос", 23 июля (10 июля) 1907 года. В защиту автомобилей.

"Вчера губернатор обратился к населению Московской губ. с следующим объявлением:

"С большим сожалением я осведомлен, что в некоторых местах Московской губ. были случаи порчи крестьянами проезжающих по шоссе автомобилей, бросания в них палок, камней и даже нанесения ими ран вожатым экипажей. Такие поступки могут быть объяснены только полным невежеством и дикостью.

Я уверен, что благоразумная и более развитая часть населения не могла принимать участия в этих бессмысленных нападениях, и к этой части населения обращаюсь с просьбой обуздать безобразников. Разъяснить им насколько недостойно их поведение порядочных людей и недопускать впредь повторения таких случаев. Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени, он сохраняет и заменяет живую силу лошадей и людей, и не препятствовать надо распространению этого изобретения, но, напротив, всячески поощрять.

Мною своевременно изданы обязательные постановления, которыми ограждается население от неосторожной езды на автомобилях, и каждый владелец такого экипажа, в случае нарушения этих правил, привлекается мной к строгой ответственности, но к такому же и еще более строгому наказанию будет привлечен мною каждый, кто позволит себе бесчинства и нанесение какого-либо вреда экипажу или оскорбление словом или действием лиц едущих на нем".

"Известия", 23 июля 1922 года. Государственный техникум кинематографии.

"Открыт прием на 1-й курс на 1922 — 23 уч. год на отделение кино-натурщиков (актеров). Бесплатные вакансии распределены в установленном процентном соотношении между РКП, профсоюзом, бюро нацмен Н. К.П. и Р. В.С.С.Р. и Пуром. Платные вакансии также в первую очередь заполняются лицами, командированными от перечисленных организаций и учреждений. Остающиеся вакансии заполняются лицами, командированными от перечисленных организаций и учреждений. Остающиеся вакансии заполняются лицами, свободно подающими заявления о приеме. Все подвергаются испытанию и медицинскому освидетельствованию. Начало экзаменов 15 августа. Прием заявлений в канцелярии техникума (Неглинный проезд, до 15, кв.5) до 15 августа".

"Новое Русское Слово", Нью-Йорк, 23 июля 1932 года. Голод в России.

"…Этот разрастающийся голод становится еще ужаснее в связи с той гнусной махинацией советской власти, которая, оказывается, не только не пришла на помощь населению, как лгала о том в своем декрете 17 февраля, а уже после своего постановления отбирает у населения его последние крохи …"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский Журнал" и архивов изданий.

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