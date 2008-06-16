Не прочь жениться джентльмен немного старше 30 лет на особе очень эффектной… — писала газета Новое время 17 июня 1906 года

3:39 Your browser does not support the audio element. Общество

"Московский листок", 17 июня (4 июня) 1906 года. Задержание агитатора.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 17 июня

"2 июня в трактире Абросимова, помещающемся в доме Беляева, на Малой Лубянке, один из посетителей встал из-за своего стола и, обращаясь к другим посетителям, стал произносить речи о необходимости вооруженного восстания. Посетители ему возражали. Один из них, схвати агитатора, потащил его с собой из трактира. Конвоируемый публикой агитатор был отведен в участок, где обо всем этом составили протокол".

"Новое время", 17 июня (4 июня) 1906 года. Объявление.

"Не прочь жениться джентльмен немного старше 30 лет, имеющий очень хорошее положение, состояние, на особе очень эффектной (elancee distinguee) веселой, курящей или выносящей курение, имеющей также состояние. Желательна фотография. Discretion absolue. Москва, 25 почт. отд., предъяв. жел.-дор. билета №1485".

"Социалистическое земледелие", №72 (4017), 17 июня 1944 года. От Советского Информбюро.

"Взятые за последнее время в плен немецкие солдаты сообщают об упадке дисциплины в немецко-фашистской армии. Пленный солдат саперного батальона 2006 немецкой пехотной дивизии Альберт Биниас рассказал: "Командир 3 батальона 301 полка Фихтнер выслал разведывательную группу и приказал ей захватить в плен русского наблюдателя и взорвать блиндаж. Два раза разведчики возвращались назад ни с чем. В третий раз они наткнулись на русское минное поле. Несколько человек было убито. Остальные побоялись идти дальше. Чтобы не навлечь на себя гнев начальства, разведчики сложили в кучу свои мины и подорвали их. Возвратившись в часть, они доложили, что блиндаж взорван, а русский наблюдатель, оказавший сопротивление, якобы убит. Командир полка наградил железными крестами II степени… Вскоре, однако, обман вышел наружу и унтер-офицера Шварца арестовали…"

"Социалистическое земледелие", №141 (5324), 17 июня 1949 года. За строгий учет и экономное расходование трудодней.

"Неустанная забота партии и советского Правительства о дальнейшем организационно-хозяйственном укреплении колхозов создает исключительно благоприятные условия для дальнейшего роста силы и могущества колхозного строя…По количеству выработанных трудодней можно судить о производственной активности тружеников колхозной деревни, о том, что делает каждый из них для дальнейшего подъема социалистического сельского хозяйства. Трудоспособный колхозник, не выработавший определенного минимума трудодней, не может считаться активным строителем нового, социалистического общества. От количества выработанных колхозником трудодней и качества его работы всецело зависят оплата затраченного им труда, его натуральные и денежные доходы…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.