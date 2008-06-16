Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сотни протестующих в Барселоне: местные жители устали от туристического наплыва
Три метра роста, полтонны веса — и голод, который его погубил: трагедия снежного человека
Яблоня не успела прижиться — а уже с плодами: приём, который работает лучше ожиданий
Они портятся в тени: что нельзя класть под кроватью ни в коем случае
Загадочные сигналы из Антарктиды: что прячется подо льдом
Спортсмены переходят на спин-байк — вы тоже захотите, когда узнаете почему
Не провода и не генератор: мелочь, из-за которой садится даже новый аккумулятор
Чёлка замерла, длина не двигается: как пробудить рост волос и вернуть густоту
Горько-сладкий привкус: легендарная рок-группа REO Speedwagon собралась в последний раз — что произошло на прощальном концерте

Не прочь жениться джентльмен немного старше 30 лет на особе очень эффектной… — писала газета Новое время 17 июня 1906 года

3:39
Общество

"Московский листок", 17 июня (4 июня) 1906 года. Задержание агитатора.

Газетные архивы 17 июня
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 17 июня

"2 июня в трактире Абросимова, помещающемся в доме Беляева, на Малой Лубянке, один из посетителей встал из-за своего стола и, обращаясь к другим посетителям, стал произносить речи о необходимости вооруженного восстания. Посетители ему возражали. Один из них, схвати агитатора, потащил его с собой из трактира. Конвоируемый публикой агитатор был отведен в участок, где обо всем этом составили протокол".

"Новое время", 17 июня (4 июня) 1906 года. Объявление.

"Не прочь жениться джентльмен немного старше 30 лет, имеющий очень хорошее положение, состояние, на особе очень эффектной (elancee distinguee) веселой, курящей или выносящей курение, имеющей также состояние. Желательна фотография. Discretion absolue. Москва, 25 почт. отд., предъяв. жел.-дор. билета №1485".

"Социалистическое земледелие", №72 (4017), 17 июня 1944 года. От Советского Информбюро.

"Взятые за последнее время в плен немецкие солдаты сообщают об упадке дисциплины в немецко-фашистской армии. Пленный солдат саперного батальона 2006 немецкой пехотной дивизии Альберт Биниас рассказал: "Командир 3 батальона 301 полка Фихтнер выслал разведывательную группу и приказал ей захватить в плен русского наблюдателя и взорвать блиндаж. Два раза разведчики возвращались назад ни с чем. В третий раз они наткнулись на русское минное поле. Несколько человек было убито. Остальные побоялись идти дальше. Чтобы не навлечь на себя гнев начальства, разведчики сложили в кучу свои мины и подорвали их. Возвратившись в часть, они доложили, что блиндаж взорван, а русский наблюдатель, оказавший сопротивление, якобы убит. Командир полка наградил железными крестами II степени… Вскоре, однако, обман вышел наружу и унтер-офицера Шварца арестовали…"

"Социалистическое земледелие", №141 (5324), 17 июня 1949 года. За строгий учет и экономное расходование трудодней.

"Неустанная забота партии и советского Правительства о дальнейшем организационно-хозяйственном укреплении колхозов создает исключительно благоприятные условия для дальнейшего роста силы и могущества колхозного строя…По количеству выработанных трудодней можно судить о производственной активности тружеников колхозной деревни, о том, что делает каждый из них для дальнейшего подъема социалистического сельского хозяйства. Трудоспособный колхозник, не выработавший определенного минимума трудодней, не может считаться активным строителем нового, социалистического общества. От количества выработанных колхозником трудодней и качества его работы всецело зависят оплата затраченного им труда, его натуральные и денежные доходы…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Наука и техника
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось Аудио 
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем
Домашние животные
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем Аудио 
Забытое лакомство снова в моде — и готовится проще, чем вы думаете: попробуйте сами
Еда и рецепты
Забытое лакомство снова в моде — и готовится проще, чем вы думаете: попробуйте сами Аудио 
Популярное
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность

Редкая специя, золотой цвет и мощный эффект: почему стоит заменить вечернюю ромашку чашкой шафранового чая — узнаете из нашего материала.

Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Главный вопрос дня: будет ли в Иране реализован ливийский сценарий Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем
Последние материалы
Сотни протестующих в Барселоне: местные жители устали от туристического наплыва
Три метра роста, полтонны веса — и голод, который его погубил: трагедия снежного человека
Яблоня не успела прижиться — а уже с плодами: приём, который работает лучше ожиданий
Они портятся в тени: что нельзя класть под кроватью ни в коем случае
Загадочные сигналы из Антарктиды: что прячется подо льдом
Не прочь жениться джентльмен немного старше 30 лет на особе очень эффектной… — писала газета Новое время 17 июня 1906 года
Спортсмены переходят на спин-байк — вы тоже захотите, когда узнаете почему
Экспорт России значительно вырос на фоне западных санкций
Не провода и не генератор: мелочь, из-за которой садится даже новый аккумулятор
Чёлка замерла, длина не двигается: как пробудить рост волос и вернуть густоту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.