Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией

Каковы шансы на то, что российское правительство введет законопроект, согласно которому граждане должны будут заранее отчислять взносы на свою возможную предпенсионную безработицу? Кому это выгодно — российским работникам или же правительству? На эти вопросы "Правде.Ру" ответил Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений.
-Работникам предлагается платить за свою возможную предпенсионную безработицу. Для них будут введены дополнительные страховые взносы, оплачиваемые самостоятельно в систему обязательного социального страхования по тарифу 0,5% от заработной платы. То есть вместе с пенсионной реформой правительство предлагает поднять отчисления с работающих за возможную предпенсионную безработицу. Предлагается теперь платить самим?
-Это из разряда того, что вы оплачиваете те проблемы, которые вам кто-то создал. Забавное такое предложение. В принципе я понимаю, почему это происходит. Дело в том, что до 2001 года у нас было отдельное страхование по безработице, существовал фонд страхования. Каждый отчислял 2% в фонд оплаты труда, и за счет этого и проценты по безработице были адекватные и люди получали средний заработок в течение определенного периода времени. Сейчас этого нет, к сожалению.
Но давайте посмотрим на эту систему с другой точки зрения — с самого понятия справедливости. Это все равно, что работодателям предложить следующий вариант. Давайте-ка мы Вам НДС повысим сейчас на 2%. Разумеется, работодатели потонут. А мы им — а давайте-ка предложим страховать себя от банкротства. Это же то же самое!
Что же касается 0,5%… Не надо забывать, что у нас большой процент населения имеет небольшой уровень доходов и даже 0,5% от заработка это фактически существенный удар по доходам семьи. Фактически, это противоречит самой идеологии борьбы с бедностью. Население и так достаточно большую нагрузку несет в связи с ростом НДС и повышением в будущем расходов на ЖКХ. Поэтому заставлять их оплачивать свою возможную предпенсионную безработицу — это, так скажем, край. Это неправильно как с экономической, так и с социальной точек зрения.
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