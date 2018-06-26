Как в тундре: Собянин засадит Москву кровохлёбкой и клопогоном

Российскую столицу украсят более трехсот тысяч многолетников. Ими оформят клумбы и цветники, об этом стало известно от заместителя главы города Петра Бирюкова.



Какой будет Москва в 2025 году?

К традиционным хостам, пионам и астрам добавятся манжетки, поскольники, кровохлебки и клопогоны. Выбор связан с неприхотливостью многолетников и морозоустойчивостью. Кроме того, они красивы и помогут придать каждому "зеленому уголку" свою изюминку.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Москве благоустроили некоторые улицы: отремонтировали тротуар, коммуникации. Было решено, что после обновления улицы украсят деревьями, цветами и кустарниками, а также поставят урны, скамейки и навигационные стрелки, чтобы жителям и гостям было удобно пребывать в пространстве.

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