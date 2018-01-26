Должников решили разорять за кредиты, алименты и долги

Правительственная комиссия раскритиковала законопроект, который позволяет списывать со счетов должников последние деньги. Считается, что это не обеспечит баланса прав заемщиков и взыскателей, сообщают "Известия".

Сейчас со счетов должников можно списывать 50% средств, авторы законопроекта отметили, что в случае списания всех денег человек может остаться без средств к существованию. Этим и объяснялись поправки в закон "Об исполнительном производстве", которые ограничивали размер взысканий. То есть после всех удержаний на счете должника должен был бы остаться хотя бы прожиточный минимум.

Закон позволяет снижать размер удержаний, если у заемщика сложное финансовое положение, но суды на практике часто в этом отказывают. С января 2016-го по сентябрь 2017 года более 500 граждан обратились с подобными заявлениями, однако в 80% случаев они были отклонены, говорится в пояснительной записке к проекту поправок.

Правительственная комиссия отказалась поддержать документ. Члены комиссии заявил, что "возможны ситуации, когда размер дохода должника может быть меньше размера величины прожиточного минимума", а в этом случае реализация инициативы "исключит возможность взыскания". Также неясно, кто будет рассчитывать размер совокупного дохода, который остается у заемщика после всех удержаний.

Авторы законопроекта попытаются убедить правительство. Тем более, что отказ оставить деньги на счету должника делает невозможным процедуру банкротства физлиц. Им необходимо заплатить 25 тысяч рублей за услуги арбитражного управляющего. К тому же приставы могут списывать не только деньги со счетов, но и арестовывать машины, имущество должника.

Вообще, авторы законопроекта преследовали также цель сделать более ответственными кредиторов: пенсионерам порой выдают займы по 250 тысяч рублей, прекрасно зная, какая в стране пенсия.

У противников законопроекта есть свои аргументы: так в случае взыскания алиментов дети остаются без денег, то же касается и жертв преступлений, которым назначено возмещение ущерба. И если в этом случае оставлять на счету сумму, равную величине прожиточного минимума, то взыскатели могут остаться ни с чем. Например, осужденные в колонии получают по 10 тысяч рублей, и что-то списать с их счетов будет невозможным.

Есть случаи и "серой" зарплаты, когда у должника по факту есть деньги, чтобы прожить и выплатить долги. Этим же объясняется и большинство судебных отказов. Что касается пенсионеров, то они могут работать без официального трудоустройства. Так что взыскатель останется ни с чем.

В любом случае, закону требуются существенная доработка, чем сейчас и занимаются его авторы.

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