Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не все мурлыки одинаковы: как инстинкты делают кошек уникальными
Лучше не улыбаться на улице — страны, где ценится сдержанность
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение
Секреты древнеримского бетона: как он пережил тысячелетия
Спасение для волос с жирными корнями и сухими кончиками: простые шаги для идеального баланса
Роза Сябитова объяснила, чем опасны знакомства в Интернете: лжец не виноват
Новые маршруты, больше билетов: льготные авиаперелеты расширяются
Весенняя тревожность и бессонница – как успокоить нервную систему
В прошлом году моя соседка посадила тюльпаны по этому методу, а к 8 Марта заработала больше, чем могла подумать

Приз будет присужден тому авиатору, который, поднявшись с земли, продержится в воздухе в течение 10 минут... — писала газета Новое время 16 февраля 1908 года

4:41
Общество

"Новости дня", 16 февраля (03 по старому стилю) 1902 года. Петербург. По телефону (От наших корреспондентов). "Художник Маковский получил из Америки обратно свои картины, Ему не удалось устроить там выставку своих произведений, так как с него требовали для разрешения открытия выставки уплату пошлины в размере 30% стоимости картин, обозначенных в каталоге. Сумма получилась громадная, и художник принужден был отказаться от мысли устроить выставку. Картины получены в страшно испорченном виде, многие даже изорваны".

Газетные архивы 16 февраля
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 16 февраля

"Новое время", 16 февраля (03 по старому стилю) 1908 года. Спортъ. Международный конкурс аэропланов в Мюнхене. "В Мюнхене, по случаю выставки, в настоящем году будет организован конкурс аэропланов. Первоначально предполагалось организовать только конкурс моделей, но, в виду последних успехов в области аппаратов тяжелее воздуха, по инициативе доктора Ганса, председателя воздухоплавательного отдела баварского автомобиль-клуба, в мае этого года организует состязание на приз 10 000 марок. Приз будет присужден тому авиатору, который, поднявшись с земли, продержится в воздухе в течение 10 минут, и опустится затем в назначенном месте. Желающие принять участие должны сделать взнос в бюро комитета спорта и прислать фотографии или чертежи своих аппаратов".

"Правда", №46 (4851), 16 февраля 1931 года. Равняйтесь по карломарксовцам и краснооктябрьцам. Ленинград, 14 февраля. (Наш корреспондент). "Февральский план по выпуску запасных тракторных частей в целом ленинградской промышленностью за первую декаду февраля выполнен только на 20 проц. Завод "Кр.путиловец" выполнил лишь 10 проц. Задания. Так же работали заводы им. Воскова и "Кр.гвоздильщик". девять проц. Плана дали предприятия Ленметпромсоюза. Завод №4 им. Калинина за 10 дней февраля выполнил 28,5 процента задания.

Хорошо работали по выпуску запасных частей к тракторам в первую декаду февраля только два завода: им. Карла Маркса, выполнивший 51,5 проц. Месячного плана, и завод "Красный октябрь", выполнивший 58 проц.".

"Правда", №46 (4851), 16 февраля 1931 года. Подготовка к 13-й годовщине Красной Армии. Смотр военно-массовой работы. Ленинград, (Наш корр.). "На заводах Ленинграда и в красноармейских частях развернулась подготовка к проведению XIII годовщины Красной армии. 10 февраля Осовиахим, облпрофсовет и обком комсомола начали широкий смотр военно-массовой работы на предприятиях. Двум лучшим предприятиям будут выданы премии — знамена американских рабочих и польских революционеров. Смотр должен закрепить успехи "декады обороны", влить новые тысячи рабочих в ряды Осовиахима и упрочить пролетарское шефство заводов над частями Красной армии.

К годовщине в Ленинграде проводятся походы цехов в казармы, с 18 по 23 февраля — массовые выезды рабочих в подшефные части и с 24 по 28 февраля — выезды красноармейцев на предприятия. В походах будут участвовать несколько десятков тысяч рабочих и бойцов.
С 20 февраля будет проведена декада распространения противогазов среди широких масс трудящихся.

Ленинградский союз металлистов об'явил конкурс на лучший завод по военно-шефской работе. Премию получит тот завод, который охватит к 15 марта 75 проц. рабочих военно-массовой работой, обучит всех работников к 1 апреля пользоваться противогазами, заключит к 15 февраля соцдоговор с подшефными частями и т. п…"

Выпуск подготовлен Гулей Брик с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Не выбрасывайте картон! Он улучшит ваш сад лучше, чем любые удобрения
Садоводство, цветоводство
Не выбрасывайте картон! Он улучшит ваш сад лучше, чем любые удобрения Аудио 
Теперь мои салаты с авокадо всегда идеальные: а всё благодаря этому методу
Еда и рецепты
Теперь мои салаты с авокадо всегда идеальные: а всё благодаря этому методу Аудио 
Популярное
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто

Хотите попробовать что-то новое? Эта необычная запеканка с печенью получается невероятно нежной и ароматной! Готовится просто, а результат — пальчики оближешь!

Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Удары из-за горизонта. Бомбардировщики Ту-22М недосягаемы для ПВО Украины Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Шикарный десерт на скорую руку: штрудель с яблоками и орехами, вместо сложного теста — готовый лаваш
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Последние материалы
В прошлом году моя соседка посадила тюльпаны по этому методу, а к 8 Марта заработала больше, чем могла подумать
Когда работа превращается в угрозу: как распознать опасные симптомы трудоголизма
Археологическая сенсация: руины римского форума в Лондоне
Ваш виноград гниёт ещё до сбора? Возможно, вы совершаете эти роковые ошибки
Цыгане, поцелуй, пощёчина: Анита Цой вспомнила, как начались её отношения с будущим мужем
Полёт над пустыней, пикник у озера и роскошный ужин — как устроить идеальное свидание в Дубае
Неожиданные кошачьи страхи: огурцы и ещё 10 предметов, которые могут напугать
Кореянки не тратят лишние деньги на патчи: хитрость с тканевой маской, которая творит чудеса
Коммунальные службы США: в канализации находим и енотов, и аллигаторов
Терапевтический эффект собак: реальная помощь в лечении расстройств
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.