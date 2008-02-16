Приз будет присужден тому авиатору, который, поднявшись с земли, продержится в воздухе в течение 10 минут... — писала газета Новое время 16 февраля 1908 года

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"Новости дня", 16 февраля (03 по старому стилю) 1902 года. Петербург. По телефону (От наших корреспондентов). "Художник Маковский получил из Америки обратно свои картины, Ему не удалось устроить там выставку своих произведений, так как с него требовали для разрешения открытия выставки уплату пошлины в размере 30% стоимости картин, обозначенных в каталоге. Сумма получилась громадная, и художник принужден был отказаться от мысли устроить выставку. Картины получены в страшно испорченном виде, многие даже изорваны".

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 16 февраля

"Новое время", 16 февраля (03 по старому стилю) 1908 года. Спортъ. Международный конкурс аэропланов в Мюнхене. "В Мюнхене, по случаю выставки, в настоящем году будет организован конкурс аэропланов. Первоначально предполагалось организовать только конкурс моделей, но, в виду последних успехов в области аппаратов тяжелее воздуха, по инициативе доктора Ганса, председателя воздухоплавательного отдела баварского автомобиль-клуба, в мае этого года организует состязание на приз 10 000 марок. Приз будет присужден тому авиатору, который, поднявшись с земли, продержится в воздухе в течение 10 минут, и опустится затем в назначенном месте. Желающие принять участие должны сделать взнос в бюро комитета спорта и прислать фотографии или чертежи своих аппаратов".

"Правда", №46 (4851), 16 февраля 1931 года. Равняйтесь по карломарксовцам и краснооктябрьцам. Ленинград, 14 февраля. (Наш корреспондент). "Февральский план по выпуску запасных тракторных частей в целом ленинградской промышленностью за первую декаду февраля выполнен только на 20 проц. Завод "Кр.путиловец" выполнил лишь 10 проц. Задания. Так же работали заводы им. Воскова и "Кр.гвоздильщик". девять проц. Плана дали предприятия Ленметпромсоюза. Завод №4 им. Калинина за 10 дней февраля выполнил 28,5 процента задания.

Хорошо работали по выпуску запасных частей к тракторам в первую декаду февраля только два завода: им. Карла Маркса, выполнивший 51,5 проц. Месячного плана, и завод "Красный октябрь", выполнивший 58 проц.".

"Правда", №46 (4851), 16 февраля 1931 года. Подготовка к 13-й годовщине Красной Армии. Смотр военно-массовой работы. Ленинград, (Наш корр.). "На заводах Ленинграда и в красноармейских частях развернулась подготовка к проведению XIII годовщины Красной армии. 10 февраля Осовиахим, облпрофсовет и обком комсомола начали широкий смотр военно-массовой работы на предприятиях. Двум лучшим предприятиям будут выданы премии — знамена американских рабочих и польских революционеров. Смотр должен закрепить успехи "декады обороны", влить новые тысячи рабочих в ряды Осовиахима и упрочить пролетарское шефство заводов над частями Красной армии.

К годовщине в Ленинграде проводятся походы цехов в казармы, с 18 по 23 февраля — массовые выезды рабочих в подшефные части и с 24 по 28 февраля — выезды красноармейцев на предприятия. В походах будут участвовать несколько десятков тысяч рабочих и бойцов.

С 20 февраля будет проведена декада распространения противогазов среди широких масс трудящихся.

Ленинградский союз металлистов об'явил конкурс на лучший завод по военно-шефской работе. Премию получит тот завод, который охватит к 15 марта 75 проц. рабочих военно-массовой работой, обучит всех работников к 1 апреля пользоваться противогазами, заключит к 15 февраля соцдоговор с подшефными частями и т. п…"

Выпуск подготовлен Гулей Брик с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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