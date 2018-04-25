Адвоката Савченко лишили лицензии за грязный язык

Московская адвокатская палата лишила статуса панк-группы Pussy Riot адвоката Марка Фейгина.

Фото: википедия

Фейгин также защищал и скандально известную украинскую военнослужащую Надежду Савченко. Сообщается, что Фейгин также не сможет пройти переаттестацию в течение года.

По словам адвоката Сталины Гуревич, Фейгин был лишен профессионального статуса за нарушение этики в социальных сетях. По сути, Фейгин лишился статуса за то, что использовал нецензурную брань в соцсетях.

Ранее Совет палаты уже выносил Фейгину предупреждение в связи с его высказываниями. По мнению Фейгина, такое решение является противозаконным.

"Правда.Ру"ранее сообщала, что пранкер Вован поговорил по телефону с адвокатом Марком Фейгиным, но их беседа получилась скомканной, потому что Фейгин после пары слов сорвался на крик и начал сыпать проклятиями звонившему.

Пранкеры передали Фейгину письмо от имени президента Украины Петра Порошенко, в котором он просит Савченко прекратить сухую голодовку, а также обещает ей министерский пост по возвращении на родину. После получения письма Савченко голодовку прекратила.

Как рассказал пранкер Вован (Кузнецов), адвокат настолько воодушевился предложением Савченко поста министра, что не поверил настоящему пресс-секретарю администрации президента Украины, который выразил свое возмущение.

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