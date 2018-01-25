Кадыров честно рассказал про извинения и отношение к Конституции

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился с прессой своими мыслями о Конституции, республике и инстаграме.

Фото: официальная страница Рамзана Кадырова Вконтакте

Кадыров дал интервью изданию Daily Storm, в котором рассказал о словах про "первого русского в 16 лет", блокировку Инстаграма и моде на извинения.

Как пишет TJ, по поводу сроков для убийц Немцова Кадыров заявил, что "я этих людей знаю, исходя из той ситуации, которая сложилась, я знаю, что им вообще не было дела до Немцова. Он никто, только агент. Работал с западными спецслужбами. Что он есть, что его нет - нам всё равно. Я имею в виду для того, чтобы его чеченцы преследовали. Он болтал, ну, болтун. Таких болтунов много в России, что их, каждого убивать? Пусть болтают".

Кадыров также пояснил, что задевающих чувства и достоинства других людей следует "наказывать".По словам главы Чечни, в республике "другой менталитет": извинения приносят как провинившиеся, так и их родственники, потому что "отвечает весь род".

Что касается факта того, что на инаугурации он клялся не на Конституции, а на Коране, Кадыров отметил, что Коран - это "самое святое" и "вся жизнь", но попросил не противопоставлять его закону.

Напомним, журналист "Новой Газеты" Юлия Латынина в 2006 году заявила о словах Кадырова о том, что "первого русского" он убил в 16 лет. Документальных подтверждений этой фразы нет, а сам глава Чечни лишь раз опровергал её правдивость.

"Вот Кадыров сказал это. Где я это сказал? Я никогда, нигде и никому не говорил таких слов! И не мог говорить, ибо не было такого факта! И еще, у меня в лексике нет подобного выражения!", - сообщил Кадыров.

Обсуждался также тот факт, что 23 декабря, после внесения Кадырова в санкционный список США, руководство соцсетей заблокировали его учётные записи в Инстаграме и Фейсбуке. По мнению главы Чечни, это всё равно не помешает ему связываться с интересующимися гражданами.

На вопрос о том, сможет ли женщина управлять республикой, Кадыров отметил так: "абсолютно не справится женщина. [Правитель должен быть] более мобильный, более привлекательный, не страшный. Очки. Чуть-чуть длинные волосы. Чтоб его воспринимали, чтоб он не был под санкциями. Я думаю о будущем Чечни".