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Источник Правда.Ру

Обязательный переход на "цифровое ТВ" обойдётся каждому до 7000 рублей

Общество

В 2019 году в России полностью прекратится трансляция телепрограмм в аналоговом формате. Чтобы по-прежнему смотреть привычные каналы, гражданам придется приобретать специальное оборудование.

По оценке Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), стоит необходимая техника от 1 до 7 тысяч рублей. Специалисты РТСР насчитали в продаже более 1700 моделей телевизоров, поддерживающих новый формат, и более 200 моделей приставок, с помощью которых старые телевизоры могут принимать цифровой сигнал. Самая дешевая из таких приставок обойдется покупателю в 1000 рублей.

В Совете федерации подсчитали количество граждан, для которых такие расходы могут оказаться непосильны. Вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак полагает, что лишиться возможности смотреть телевизор в уже наступившем году рискуют от 800 тысяч до 1,2 млн семей. Для таких малообеспеченных граждан в бюджетах регионов предусмотрены средства на денежные компенсации, либо покупку телевизионных приставок.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в цифровом формате предполагается бесплатное вещание 20 телеканалов и 3 радиостанций.

Источник фото: pixabay.com

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Темы телевидение цифровое телевидение малообеспеченные граждане
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