Коллекторы скоро не смогут даже пугать должников

Уже совсем скоро граждане Российской Федерации забудут о неправомерных назойливых звонках коллекторов и других работниках банков. При этом, отмечает Анатолий Аксаков, председатель Государственной думы по финансовому рынку, это ни коим образом не скажется на кредитной истории россиян.

фото: park72.ru

Внесенный 20 июля в Государственную думу закон о создании единой системы проверки сведений об абоненте значительно упростит жизнь россиянам. Так, например, бывает, что купленная симкарта раньше принадлежала человеку, у которого были кредиты. Не желая разбираться в ситуации, коллекторы звонили по этому номеру и досаждали новому хозяину симкарты, требуя от него взносов по кредиту, о котором он и слыхом не слыхивал. Новый же законопроект позволит решить эту проблему — работники банка смогут делать запросы и узнавать корректную, соответствующую действительности информацию. Так они узнают, кому именно принадлежит телефон — заемщику или кому-то другому.

По данным Роскомнадзора, проблема эта носит системный характер. Так, лишь в марте этого года ведомство совместно с Министерством внутренних дел изъяло почти пять тысяч незаконно распространяемых симкарт.

К данной единой системе проверки сведений об абоненте будут иметь доступ лишь ограниченный круг организаций — банки и коллекторские агентства.

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