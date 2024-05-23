Студенты первого в России казачьего бакалавриата прошли обряд верстания в казаки

2:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Ценностные установки в казачьей традиции выражаются посредством формулы "За Отечество и веру православную!". В Престольный Праздник (день празднования памяти святого, в честь которого освящен престол в алтаре) в Храме святителя Николая в Заяицком 28 студентов казачьего бакалавриата МГУТУ имени К. Г. Разумовского прошли посвящение в казаки.

Фото: Пресс-служба МГУТУ имени К. Г. Разумовского

Обряд верстания, принятия в казачью общину, был проведен в торжественной обстановке. В церемонии принял участие ректор МГУТУ Арсений Миронов. Он поздравил юношей и девушек с верстанием в казаки, прохождением первой версты жизни, пожелал сохранения веры в душе и ярких событий.

Верстание в казаки состоялось в присутствии заместителя атамана по молодежной политике Всероссийского казачьего общества Игоря Кочубеева, заместителя атамана Московского окружного казачьего общества войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" по взаимодействию с РПЦ Дениса Архарова, ответственного секретаря Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством, духовника университета иерея Тимофея Чайкина, руководителя пресс-службы Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерея Тихона Лазуткина и др.

До начала обряда студенты-казаки приняли участие в литургии, исповедались и причастились. Затем они приняли торжественную присягу казака, зачитали обетные грамоты и вступили в войсковое казачье общество "Центральное казачье войско".

Казаки получили Атаманскую грамоту с датой верстания, наименованием казачьего общества и произнесли торжественное обещание служить казачеству, Отечеству и вере православной.

В 2023 году Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет) открыл первый в России казачий бакалавриат, с тремя профилями подготовки в интересах российского казачества: "Государственная политика в отношении казачества" (Государственное и муниципальное управление), "Медиатехнологии и информационная политика казачества" (Журналистика), "История, обществознание и этнокультура" (Педагогическое образование).