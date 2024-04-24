В РФ увеличат наказание за акты саботажа до 35 лет

Депутат ГД Василий Пискарев: подготовлены поправки об увеличении наказания за саботаж

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутаты Государственной думы разработали поправки к ужесточению наказания за акты саботажа, объявил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев в Telegram.

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Депутат заявил, что ответственность за акты саботажа значительно возрастет. По его словам соответствующие изменения в Уголовный кодекс РФ подготовлены им вместе с коллегами.

Кроме того, предлагается увеличить максимальное наказание до 35 лет лишения свободы (вместо 30 лет, как это предусмотрено сейчас) за совершение актов саботажа.

Кроме того, предлагается ужесточить наказание за умышленное порчу имущества из ненависти до пяти лет заключения.

Согласно Уголовному кодексу, саботаж характеризуется как взрыв, поджог или другие действия по разрушению или повреждению инфраструктуры, объектов для обеспечения жизни населения, а также причинение вреда здоровью людей или окружающей среде, если эти действия совершаются с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности государства.

После начала специальной военной операции количество актов саботажа значительно возросло. Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, поручил сотрудникам службы безопасности выявлять предателей, вовлеченных в группы саботажа и разведывательной деятельности, и без срока давности привлекать их к ответственности.