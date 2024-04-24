Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это украшение для любого участка
Актёры, которые стыдились своих настоящих фамилий
На Wildberries могут появиться Lada и автостраховки
Астролог поделилась, какой цвет одежды поможет вам успешно пройти собеседование
Авиакомпания S7 Airlines запустила масштабную распродажу
Минздраве Карелии: в регионе снова наблюдается дефицит вакцины «Вактривир»
Восемь причин употреблять какао чаще: поможет сбросить вес и придаст коже сияние
Попытки Западных стран рассорить славян лишь объединили их, заявил Лукашенко
5 идей пассивного дохода в 2024 году
В РФ увеличат наказание за акты саботажа до 35 лет

Депутат ГД Василий Пискарев: подготовлены поправки об увеличении наказания за саботаж

1:29
Общество

Депутаты Государственной думы разработали поправки к ужесточению наказания за акты саботажа, объявил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев в Telegram.

Депутат ГД Василий Пискарев: подготовлены поправки об увеличении наказания за саботаж
Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Депутат заявил, что ответственность за акты саботажа значительно возрастет. По его словам соответствующие изменения в Уголовный кодекс РФ подготовлены им вместе с коллегами.

Кроме того, предлагается увеличить максимальное наказание до 35 лет лишения свободы (вместо 30 лет, как это предусмотрено сейчас) за совершение актов саботажа.

Кроме того, предлагается ужесточить наказание за умышленное порчу имущества из ненависти до пяти лет заключения.

Согласно Уголовному кодексу, саботаж характеризуется как взрыв, поджог или другие действия по разрушению или повреждению инфраструктуры, объектов для обеспечения жизни населения, а также причинение вреда здоровью людей или окружающей среде, если эти действия совершаются с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности государства.

После начала специальной военной операции количество актов саботажа значительно возросло. Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, поручил сотрудникам службы безопасности выявлять предателей, вовлеченных в группы саботажа и разведывательной деятельности, и без срока давности привлекать их к ответственности.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
Киев сделал миллионы беженцев лояльными России, запретив им консульские услуги Любовь Степушова В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров В Минобороны арестован зам Шойгу, продолжаются атаки в Часовом Яре Дмитрий Плотников
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Малина будет сладкой, как мёд, и крупной, как грецкий орех: вот какие 2 агроприёма нужно использовать
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Последние материалы
Определены штрафы за нарушения ПДД при езде на самокатах
Депутат ГД Василий Пискарев: подготовлены поправки об увеличении наказания за саботаж
Политолог Ищенко объяснил, зачем Украине обстрелы ЗАЭС
Мифы и реальность: регулировка развала и схождения колес
Путин: самая сложная ситуация с паводками остаётся в Оренбургской области
Лоза высказался о задержании замглавы Минобороны Тимура Иванова
Российский Национальный календарь прививок может пополниться ещё минимум 4 прививкам
Как выучить китайский язык, не выходя из дома
Шри-Ланка может продлить режим бесплатных виз для россиян
Рецепт сливочного крем-супа из курицы и артишоков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников