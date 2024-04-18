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Учителя информатики обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью ученика по неосторожности

Учитель информатики проходит по делу о причинении тяжкого вреда здоровью школьника

1:38
Общество

Учителя информатики Алексея Григорика, уронившего бегущего ученика, обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (мальчик сломал позвоночник) в ноябре 2023 года. После резонанса дело переквалифицировали и заменили статью на менее тяжкую.

Учитель информатики проходит по делу о причинении тяжкого вреда здоровью школьника
Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay is licensed under CC BY-SA 2.0 DEED

Учитель информатики лицея №270 Калининского района Санкт-Петербурга Алексей Григорик стоял у информационной доски и смотрел расписание. как вдруг услышал крик: "Стой!" и увидел ученика, бежавшего в его сторону. Учитель выставил руку, чтобы задержать ученика, тот налетел на неё, учитель его не удержал, и мальчик по инерции отлетел и упал на спину, сломав позвоночник. 

Изначально подозревали, что учитель умышленно уронил ученика, по мотивам личной неприязни. Однако потом в дело вмешались юристы и доказали отсутствие злого умысла. Теперь Алексея обвиняют по статье 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Информатику грозит штраф, исправительные работы, арест или ограничение свободы.

Его ошибка была в том, что совершенно незачем было препятствовать бегущему ученику, в случае его падения и получения им травмы виновным был бы признан его преследователь или иные лица, в случае несовершеннолетия виновника. Юристы однозначно уверены в том, что любое физическое взаимодействие учителя и ученика может иметь уголовно наказуемые последствия. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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