Социологи: россияне верят, что их "духовные скрепы" хотят сломать

Всероссийский центр изучения общественного мнения поделился любопытной статистикой. Так, больше половины граждан Российской Федерации уверены, что некто или нечто пытается разрушить или подменить их духовные ценности.
Целых 66 % россиян уверены, что существует некая организация, которая считает своей целью переписать и исковеркать историю их страны. Всего лишь 26 % граждан придерживаются обратной точки зрения. Они считают, что разногласия в исторических фактах являются ошибками и способами отыскать истину, а не масштабным заговором.
Аж 63 % россиян считают, что некая тайная организация стремится не только подменить отечественную историю, но и свести на нет или подменить российские духовные ценности. Четверть респондентов заявила, что не придерживается такой точки зрения и в подобные теории заговоров не верит.
Руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Академии при президенте РФ Олег Чернозуб прокомментировал результаты исследования. По его словам, критичность общественного сознания в этом вопросе повысилась. Чернозуб заявляет, что существование подобной организации очевидно. Он указал на то, что еще 15-20 лет назад в России были очень популярны низкопробные произведения "западной культуры".
Ранее "Правда.Ру" писала про то, что россияне верят в инопланетян, считают планету Земля плоской, а также не верят в высадку американских астронавтов на Луну.
Фото: Fotodom. ru
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