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Рассекречено: упивающийся Ельцин все время пытался сбежать в США

Общество

Российский генерал авиации Александр Руцкой был тем человеком, который привел Бориса Ельцина к власти. Сейчас он рассекретил страшные для страны факты - во время путча-1991 Ельцин неистово пил и все время пытался сбежать в посольство США, а после развала СССР - сразу отчитался об этом Бушу-старшему.

Рассекречено: упивающийся Ельцин все время пытался сбежать в США. 390989.jpeg

В свое время, будучи вице-президентом, Руцкой защищал независимость и Конституцию РФ, особенно в дни путча ГКЧП. Позже его взгляды кардинально изменились.

Издание "Московский комсомолец" в беседе с генералом коснулось острых вопросов истории 90-х, на которые Александр Владимирович дал довольно пространные ответы. К примеру, он пояснил, что тогда и так было понятно, что страна разрушается, так как перестройка, затеянная Горбачевым, была анархией и безрассудством.

Налицо была необходимость отстранить от власти президента СССР Горбачева, назначить исполняющим обязанности Президента СССР Николая Рыжкова, подготовить кандидата и провести всенародные выборы Президента СССР и Съезда народных депутатов СССР.

Руцкой пояснил, что y него не было даже тени сомнений в том, кого поддержать в сложившейся обстановке. По его словам, "я присягал 18-летним мальчишкой на верность служения Родине и народу — и присяге никогда и ни при каких обстоятельствах не изменял".

Сегодня Руцкой не скрывает, что раскаивается, что поддался на обман Ельцина о том, что это правительство будет отстаивать интересы России. При этом Руцкой подчеркнул, что вице-президент РСФСР фактически не имел доступа к управлению страной. Чего нельзя сказать о тех, кто подписал Беловежское соглашение.

Что характерно, в этом интервью Руцкой неоднократно подчеркнул, что Ельцин пытался сбежать в американское посольство. В итоге генерал, добравшись с большим трудом (позже стало известно, что озвучивались команды поставить танки на посадочную полосу военного аэродрома Бельбек, сбить самолет ПВО) имел неприятный разговор с Михаилом Горбачевым, который в итоге собрался вылететь на своем самолете в Москву.

Все разговоры об отрезанности от всего мира Горбачева разбиваются о наличие секретной связи, которую никто не отключал. Таким образом, отметил Руцкой, никто президента СССР не изолировал — он просто сбежал накануне подписания нового Союзного договора. Он просто выполнял задание по уничтожению страны.

Позже именно Руцкой провожал Ельцина в Минск, после чего узнал, что СССР упразднен и создается СНГ. Руцкой написал заявление о сложении полномочий вице-президента, которому не дали хода, а при ратификации Беловежского соглашения выступил против.

Окончательно пути Руцкого с Ельциным разошлись тогда, когда последний поставил руководитель экономикой и финансами страны Гайдара, Чубайса и Нечаева, которые довели страну до полного экономического краха.

Он пояснил, что путч-91 — предательство страны и своих товарищей Горбачевым. По сути, это была слабая и нерешительная попытка сохранить страну. А путч-93 — государственный переворот, поддержанный США и Европой, когда высший орган государственной власти расстреляли из танков.

"Проходила развединформация о том, что вот-вот будет штурм Белого дома. И как только проходит эта информация, тут же Ельцин взял и собирался в американское посольство. Я его все время останавливал. Говорю: "Борис Николаевич, этого делать нельзя. Вы понимаете, что делаете? Когда подписали сговоры в Беловежье, первым, кому Ельцин доложил, что Советского Союза больше нет, стал Джордж Буш",- признал ранее Руцкой.

"Ельцин регулярно общался с руководством США и докладывал, об успехах односторонней сдачи в Холодной войне",- добавил он.

И действительно, это не фантазии старого военного и политика — так в мемуарах Джорджа Буша-старшего рассказывается, что "8 декабря 1991 года Ельцин позвонил мне, чтобы сообщить о своей встрече с Леонидом Кравчуком и Станиславом Шушкевичем, президентами Украины и Белоруссии". Буш добавил, что "Ельцин отчитался прямо с порога охотничьего домика недалеко от Бреста".

"Мне показалось, что изложенные Ельциным положения подписанного соглашения будто специально сформулированы таким образом, чтобы получить поддержку Соединенных Штатов: они непосредственно излагали те условия, за признание которых мы выступали. Мне не хотелось преждевременно высказывать наше одобрение или неодобрение, поэтому я просто сказал: "Я понимаю",- рассказал он.

СМИ также отмечают, что при Ельцине экономика России "катастрофически сократилась, а Россия потеряла суверенитет и влияние в мире".

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Борис Ельцин: герой или преступник?
Темы ГКЧП путч пьянство Джордж буш распад СССР развал СССР Борис Ельцин посольство США
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