Немецкие журналисты покаялись за то, что критиковали сборную России

Представители издания Spiegel посчитали нужным извиниться за то, что он предоставили читателям плохой прогноз в отношении сборной России. Журналисты опубликовали статью, где черным по белому написали, что Россия не выйдет из 1/8 Чемпионата мира.

Фото: ru.fifa.com

Но наши футболисты подпортили немецкому Spiegel репутацию достоверного источника, выиграв матч с Египтом со счетом 3:1. "Прости, Россия, мы были не правы" - так выглядит заголовок новой статьи, посвященной сборной.

А еще недавно немцев нисколько не впечатлила игра с Саудовской Аравией. Однако, когда команда практически достигла 1/8, мнение все же пришлось поменять. Теперь сборная России, по мнению Spiegel, это довольно сильный коллектив на ЧМ.

Только новый негативный прогноз не заставил себя долго ждать. После выходы из группы Россию ждет встреча с Испанией или Португалией, и эти матчи станут для сборной "непреодолимой задачей".

Хотя издание все же сочно нужным заметить, что оно уже ошибалось.

Ранее "Правда.Ру" писала, cборная России во втором матче группового этапа ЧМ-2018 победила Египет со счётом 3:1. В данном случае россиянам помог первый автогол от египтян, позже отличились Денис Черышев и Артём Дзюба. Египетская команда ответила голом, который забил Мохаммед Салах. Благодаря этой победе Россия впервые в истории почти вышла из группы на Чемпионате мира.