Сравнил зарплату с критическими днями: глава городского округа Белгородской области случайно запостил шутку в официальный Telegram-канал

Глава администрации Валуйского городского округа в Белгородской области Алексей Дыбов нечаянно разместил шутку из группы "Советский Юмор" в своём официальном Telegram-канале, на который подписаны около 2,4 тыс. человек.
"Зарплата очень похожа на критические дни! Ждёшь месяц, заканчивается через неделю. Если вдруг задержка — очень волнуешься!", — передает текст шутки bel.ru.
Позже Дыбов удалил эту запись.
Это уже не первый случай публикации "советского юмора", который также был удалён после некоторого времени. Это событие привлекло внимание читателей и вызвало обсуждение в социальных сетях.
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