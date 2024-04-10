Сравнил зарплату с критическими днями: глава городского округа Белгородской области случайно запостил шутку в официальный Telegram-канал

Глава Валуйского городского округа Белгородской области Дыбов случайно опубликовал шутку в официальном Telegram-канале

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава администрации Валуйского городского округа в Белгородской области Алексей Дыбов нечаянно разместил шутку из группы "Советский Юмор" в своём официальном Telegram-канале, на который подписаны около 2,4 тыс. человек.

Фото: Openverse by Rusty 2. 0 is licensed under CC BY 2.0

"Зарплата очень похожа на критические дни! Ждёшь месяц, заканчивается через неделю. Если вдруг задержка — очень волнуешься!", — передает текст шутки bel.ru.

Позже Дыбов удалил эту запись.

Это уже не первый случай публикации "советского юмора", который также был удалён после некоторого времени. Это событие привлекло внимание читателей и вызвало обсуждение в социальных сетях.