В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий лишение мигрантов-правонарушителей вида на жительство

По сообщению РИА Новости, фракция ЛДПР разработала законопроект, предусматривающий ужесточение мер в отношении мигрантов, совершивших правонарушения.

