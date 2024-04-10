В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий лишение мигрантов-правонарушителей вида на жительство

По сообщению РИА Новости, фракция ЛДПР разработала законопроект, предусматривающий ужесточение мер в отношении мигрантов, совершивших правонарушения.
Согласно инициативе, разрешение на временное проживание и вид на жительство в России могут быть аннулированы у мигрантов за совершение правонарушений любой степени тяжести при наличии неснятой или непогашенной судимости. Членам семей таких мигрантов грозит аналогичная мера за совершение тяжких или особо тяжких преступлений.
В настоящее время аннулирование разрешительных документов предусмотрено только в случае совершения мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя законопроект, заявил, что в страну недопустимо "ввозить криминальные элементы и создавать опасность для российских граждан". Он подчеркнул, что люди с судимостью и историей административных правонарушений не нужны России.
По словам Слуцкого, фракция ЛДПР планирует внести законопроект в Госдуму в ближайшее время.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.