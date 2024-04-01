В "Сбере" масштабные изменения коснутся программы лояльности

Сбербанк: новая программа лояльности станет проще и отменит ограничения на размер кешбэка

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В "Сбере" сообщил о том, что новая программа лояльности станет намного проще для пользования.

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Условия, которые влияли на размер получаемого бонусного кешбэка "СберСпасибо", будут отменены. Доступ к новой версии будет у первых участников уже в этом месяце, а у остальных — летом 2024-го.

"Программа становится более простой, гибкой и выгодной для клиентов", — пишет РБК, ссылаясь на "Сбер".

В компании рассказали, что бонусы "СберСпасибо" начислят теперь не только за траты, но и за другие действия в сервисах банка и партнеров.