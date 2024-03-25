"Тема давно стоит": экс-судья ЕСПЧ ответил, в каком случае мораторий на смертную казнь в России могут снять

Экс-судья ЕСПЧ Дедов: для снятия моратория на смертную казнь в России не нужно менять Конституцию

1:32 Your browser does not support the audio element. Общество

В России для того, чтобы отменить мораторий на смертную казнь не нужно менять Конституцию. Об этом Pravda.Ru заявил судья Европейского суда по правам человека Дмитрий Дедов.

Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"У нас в России смертная казнь не запрещена. Я слышал, что есть какие-то мнения, что надо Конституцию менять для этого. Ничего не надо менять, Конституцию точно не надо менять. У нас есть мораторий Конституционного суда на смертную казнь. И в основном это было связано с членством в Совете Европы, кстати говоря. А сейчас мы вышли оттуда или нас исключили", — сказал собеседник Pravda.Ru.

По его словам, тема о снятии моратория для террористов давно стоит в России, так как терроризм — очень серьёзное преступление. Но, отметил Дедов, мораторий могут снять по решению Конституционного суда и парламента.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что все причастные к атаке на "Крокус Сити Холл" в Красногорске должны быть уничтожены.

Вечером, 22 марта, в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар.

По последним данным, погибли 133 человека. Минздрав Московской области опубликовал список с именами 41 погибшего. В больницы доставили более 110 человек.