Председатель армянского парламента Ален Симонян встретился с беглой оппозиционисткой из Беларуси, Светланой Тихановской, сообщает EADaily.
Согласно информации, встреча Тихановской с армянскими представителями прошла во время заседания межпарламентской ассамблеи "Евронест" в Брюсселе. Делегация из Армении заявила о намерении предоставить убежище Ярославу Новикову, который был задержан армянскими правоохранительными органами по запросу белорусских властей. Его обвиняют в уклонении от военной службы.
Кроме того, Тихановская выразила благодарность армянской стороне за решение премьера Никола Пашиняна не принимать участие в Минском саммите ОДКБ в 2023 году.
Напомним, что Беларусь и Армения являются участниками нескольких интеграционных объединений на постсоветском пространстве, включая Евразийский экономический союз и Организацию Договора о коллективной безопасности.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.