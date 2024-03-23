Армянская делегация и Тихановская: переговоры о защите прав и политической солидарности

Армения выразила поддержку Светлане Тихановской и пообещала ей помощь

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Председатель армянского парламента Ален Симонян встретился с беглой оппозиционисткой из Беларуси, Светланой Тихановской, сообщает EADaily.

Фото: www.flickr.com by Европейский парламент от ЕС is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Согласно информации, встреча Тихановской с армянскими представителями прошла во время заседания межпарламентской ассамблеи "Евронест" в Брюсселе. Делегация из Армении заявила о намерении предоставить убежище Ярославу Новикову, который был задержан армянскими правоохранительными органами по запросу белорусских властей. Его обвиняют в уклонении от военной службы.

Кроме того, Тихановская выразила благодарность армянской стороне за решение премьера Никола Пашиняна не принимать участие в Минском саммите ОДКБ в 2023 году.

Напомним, что Беларусь и Армения являются участниками нескольких интеграционных объединений на постсоветском пространстве, включая Евразийский экономический союз и Организацию Договора о коллективной безопасности.