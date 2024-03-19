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Сергей Миронов предложил создать министерство по вопросам демографии

В России предложили создать министерство демографии

0:48
Общество

В ходе встречи лидеров парламентских фракций с президентом России Владимиром Путиным, глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой о создании в структуре правительства специализированного министерства по вопросам демографии.

В России предложили создать министерство демографии
Фото: duma.gov.ru by State Dum is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Данное предложение было мотивировано особым вниманием главы государства к демографическим проблемам и объявлением в стране Года семьи. По мнению Миронова, учреждение отдельного профильного министерства для решения демографических задач было бы абсолютно правильным и своевременным шагом.

"В связи с особым вашим вниманием к демографическим проблемам и объявлением года семьи, я думаю, что если бы у нас появилось специальное министерство демографии в составе правительства, это было бы, наверное, абсолютно правильно", — сказал Миронов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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