Сергей Миронов предложил создать министерство по вопросам демографии

В России предложили создать министерство демографии

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

В ходе встречи лидеров парламентских фракций с президентом России Владимиром Путиным, глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой о создании в структуре правительства специализированного министерства по вопросам демографии.

Фото: duma.gov.ru by State Dum is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Данное предложение было мотивировано особым вниманием главы государства к демографическим проблемам и объявлением в стране Года семьи. По мнению Миронова, учреждение отдельного профильного министерства для решения демографических задач было бы абсолютно правильным и своевременным шагом.