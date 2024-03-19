Сергей Миронов предложил создать министерство по вопросам демографии

В ходе встречи лидеров парламентских фракций с президентом России Владимиром Путиным, глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой о создании в структуре правительства специализированного министерства по вопросам демографии.
Данное предложение было мотивировано особым вниманием главы государства к демографическим проблемам и объявлением в стране Года семьи. По мнению Миронова, учреждение отдельного профильного министерства для решения демографических задач было бы абсолютно правильным и своевременным шагом.
"В связи с особым вашим вниманием к демографическим проблемам и объявлением года семьи, я думаю, что если бы у нас появилось специальное министерство демографии в составе правительства, это было бы, наверное, абсолютно правильно", — сказал Миронов.
Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.