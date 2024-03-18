Леонид Пасечник поздравил жителей Крыма с годовщиной вхождения в состав Российской Федерации

Леонид Пасечник, глава ЛНР, выразил поздравления жителям Крыма с годовщиной присоединения к России и выделил их важную роль в поддержке Донбасса.
"Ваш пример стал мощной моральной поддержкой для жителей Донбасса. Мы искренне радовались тому, что российский флаг взвился над Крымом и верили, что скоро тоже вольемся в большую семью народов нашей Великой страны. И это случилось! Наш путь домой оказался сложнее и дольше, и на этом пути мы постоянно чувствовали вашу братскую помощь, ваше сочувствие, ваше плечо", — поделился Пасечник в Telegram-канале.
Глава республики подчеркнул, что крымчане показали стойкость и мужество, воплотив в себе настоящий русский дух, и приняли решение, которое носит судьбоносный характер. Кроме того, сегодняшнее успешное и масштабное развитие полуострова лишь укрепляет правильность выбора, который был сделан "сердцем".
По итогам государственного переворота в Украине в 2014 году власти Крыма и Севастополя решили провести референдум о воссоединении с Россией. На нем большинство избирателей (96,77% и 95,6%) проголосовали за вхождение в состав России. Договор о принятии Республики Крым и Севастополя был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 18 марта 2014 года
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.