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Леонид Пасечник поздравил жителей Крыма с годовщиной вхождения в состав Российской Федерации

Пасечник поздравил крымчан с годовщиной вхождения полуострова в состав России

1:27
Общество

Леонид Пасечник, глава ЛНР, выразил поздравления жителям Крыма с годовщиной присоединения к России и выделил их важную роль в поддержке Донбасса.

Пасечник поздравил крымчан с годовщиной вхождения полуострова в состав России
Фото: Kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Ваш пример стал мощной моральной поддержкой для жителей Донбасса. Мы искренне радовались тому, что российский флаг взвился над Крымом и верили, что скоро тоже вольемся в большую семью народов нашей Великой страны. И это случилось! Наш путь домой оказался сложнее и дольше, и на этом пути мы постоянно чувствовали вашу братскую помощь, ваше сочувствие, ваше плечо", — поделился Пасечник в Telegram-канале.

Глава республики подчеркнул, что крымчане показали стойкость и мужество, воплотив в себе настоящий русский дух, и приняли решение, которое носит судьбоносный характер. Кроме того, сегодняшнее успешное и масштабное развитие полуострова лишь укрепляет правильность выбора, который был сделан "сердцем".

По итогам государственного переворота в Украине в 2014 году власти Крыма и Севастополя решили провести референдум о воссоединении с Россией. На нем большинство избирателей (96,77% и 95,6%) проголосовали за вхождение в состав России. Договор о принятии Республики Крым и Севастополя был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 18 марта 2014 года

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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