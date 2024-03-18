Жительница Канады сдала ДНК-тест и по результатам узнала о своём "собачьем происхождении"

Канадская журналистка Кристина Хантер решила проверить, насколько честные сотрудники работают в компании DNA My Dog, в которой по ДНК-тесту собаки определяют её породу.
Хантер решила испытать компанию, поскольку ранее уже был случай, когда другая женщина отправляла на экспертизу в ту же организацию образец своей слюны, сделав вид, будто это слюна её питомца, и получила ответ, что её собака — бульдог. Хантер сделала то же самое и через некоторое время узнала, что в ней, оказывается, на 25% течёт кровь лабрадора.
Такая проверка говорит о том, что в компании по-прежнему работают недобросовестные сотрудники, готовые сказать что угодно клиенту вместо того, чтобы тщательно проводить анализы.
Хозяева собак хотят узнать их породу не из простого любопытства, а ради того, чтобы знать о рисках для здоровья, свойственных той или иной породе.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.