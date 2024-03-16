Граждане России, приезжающие из Эстонии голосовать, опасаются проблем после возвращения

Россияне, приезжающие из Эстонии голосовать, рассказали об угрозах

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Граждане России, проживающие в Эстонии и приезжающие голосовать на пограничной территории Ленинградской области, просят не снимать их на видео. Они опасаются возможных проблем после возвращения, рассказал председатель областной избирательной комиссии Михаил Лебединский.

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"Люди разные, в основном просят их не записывать — их начали на погранпереходе спрашивать, зачем идете, всячески воздействовать, чтобы они не реализовали свое право… Угрозы присутствуют, избиратели бывают разные — хотят, чтобы было поменьше проблем при проживании на территории других стран", — сказал Лебединский.

По его словам, в первый день голосования явка превысила 35,6%. Во время пятничных выборов проголосовали 269 человек. Люди продолжают идти, несмотря на некоторые препятствия на эстонской границе. Михаил Лебединский отметил, что голосование проходит спокойно, без провокаций.