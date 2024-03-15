Эксперт Елена Кускова рекомендовала весной убирать грязь на пуховике в химчистке. Дома слишком велик риск порчи

Специалист по химчистке Елена Кускова посоветовала, как лучше ухаживать за пуховиком после зимы

1:26 Your browser does not support the audio element. Общество

Специалист по химической чистке одежды Елена Кускова дала читателям Pravda. Ru советы по уходу за пуховиком после зимнего сезона.

Фото: unsplash.com by Alex Holyoake stairhopper is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Никакой самодеятельности, содержимое пуховика испортится, говорит эксперт. Домашние стиральные машины не могут качественно сделать верхнюю зимнюю одежду чистой.

"Даже в самой хорошей машине нельзя разбить пух так, как его разбивает профессиональная машина. В химчистках их обрабатывают не в стиральных машинах, а в машинах аквачистки, которые совмещают свойства и химчистки, и стирки. Любой специалист профессиональной химчистки вам скажет, если вам жалко свой пуховик, отдайте его в химчистку. Я лично не стираю дома никогда ни одного пуховика — ни своего, ни своих внуков. Потому что тут вероятность того, что его испортишь, 95-98%", — говорит Елена Кускова.

Ещё один лайфхак от собеседницы Pfravda. Ru — не ждать осени, чтобы перед наступлением холодов сломя голову бежать в химчистку с пуховиком. Лучше привести в порядок своё пальто вовремя.

"Свежие пятна и загрязнения удаляются легко, а все застарелые загрязнения…Происходят химические реакции, пятна окисляются, закрепляются, разрушают структуру ткани. Всё нужно делать по окончании сезона, стало тепло — несите свои пуховики в химчистку", — советует эксперт.