В РАН решили отозвать награду у Юлии Синеокой* после того, как ее признали иностранным агентом

Российская академия наук отозвала награду у Юлии Синеокой* после признания ее иноагентом

1:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Российская Академия Наук приняла решение об отзыве юбилейной награды у признанной иноагентом Юлии Синеокой*.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under Free Art License

Юбилей в честь 300-летия РАН отмечался 8 февраля. Как и другие члены академии, Синеокая* была награждена памятной наградой. 16-ого февраля Министерство Юстиции признало ее иностранным агентом.

Об отзыве награды сообщил депутат Госдумы Роман Терюшков, со ссылкой на ответ РАН.

"Впечатлен оперативностью и внимательным подходом Геннадия Яковлевича Красникова к ситуации", — отметил парламентарий.

Распоряжение, согласно которому Синеокая* наградили юбилейной медалью, вместе с еще почти двумя тысячами ученых было подписано 17 января. Непосредственно 300-летие РАН отмечалось 8 февраля. Спустя чуть больше, чем неделю, Синеокая* оказалась в списке Минюста.

Синеокая* попала в список из-за распространения материала иностранных агентов и из-за выступлений против СВО. Вместе с ней в список министерства попали: бизнесмен Олег Тиньков*, актер Никита Кукушкин*, литературный критик Анна Наринская* и правозащитник Аслан Арцуев*

Терюшков так же заявил, что в Государственной Думе на следующей неделе будут обсуждать предложение Вячеслава Володина, спикера нижней палаты парламента, о запрете на выплаты вознаграждений по авторским и смежным правам иноагентам творческих профессий. Вместе с этим, Терюшков выступил с предложением лишить выплат так же и ученых-иноагентов.

*- признаны Министерством юстиции РФ иностранными агентами.