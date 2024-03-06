Срываются покрытия: власти готовят удар по ювелирным компаниям за отказ от проверок

Правительство ужесточает контроль в ювелирной отрасли

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Правительство России предложило изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы до 100 тыс. рублей для ювелирных компаний, которые отказываются от проверок или мешают их проведению. Это в 10-15 раз больше, чем сейчас.

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Нелегальный оборот в ювелирной отрасли оценивается в 50 млрд рублей ежегодно, что приводит к убыткам для бюджета. Об этом сообщает Известия.

Власти стремятся повысить эффективность контроля и предотвратить недобросовестную деятельность, но представители бизнеса считают ужесточение наказаний излишним, утверждая, что компании уже вынуждены предоставлять данные в государственные системы для клеймирования изделий.