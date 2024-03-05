ЛДПР предложила давать 5-летнюю отсрочку от призыва молодым специалистам ВПК

В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от призыва на 5 лет молодым сотрудникам ВПК

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отсрочке от призыва на пять лет молодым специалистам ВПК.

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Отсрочка будет предоставляться молодым специалистам, работающим на условиях полного рабочего дня на предприятиях отрасли боеприпасов и спецхимии, "на должности инженерно-технических работников, выполняющие работы, непосредственно связанные с разработкой, производством и сборкой боеприпасов и их компонентов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

С инициативой внести изменение в статью 24 Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" выступили главы комитетов Думы по труду, регполитике и спорту Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Дмитрий Свищев, депутаты фракции ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева. По их мнению, это поможет привлечь молодой персонал в ВПК России.

В последнее время наблюдается кадровый дефицит в оборонной отрасли РФ. Ранее проблему частично помогло увеличение заработной платы работников до среднеотраслевого уровня по региону и расширение социального пакета.