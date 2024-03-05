ЛДПР предложила давать 5-летнюю отсрочку от призыва молодым специалистам ВПК

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отсрочке от призыва на пять лет молодым специалистам ВПК.
Отсрочка будет предоставляться молодым специалистам, работающим на условиях полного рабочего дня на предприятиях отрасли боеприпасов и спецхимии, "на должности инженерно-технических работников, выполняющие работы, непосредственно связанные с разработкой, производством и сборкой боеприпасов и их компонентов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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