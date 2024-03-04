Владелец банка растратил 23,6 миллиарда рублей и получил 9 лет колонии

Бывшего гендиректора банка "Югра" осудили на 9 лет за растрату

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество Расследования

Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин признан виновным по 160 ст. УК РФ "Растрата" и получил 9 лет колонии общего режима. Его подчинённые получили от 6 до 8,5 лет по этому же делу.

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Судом было установлено, что в 2014-2017 годах банк "Югра" выделял заведомо невозвратные кредиты подставным организациям, фактически подконтрольным руководству банка. Путём этой махинации руководству банка удалось вывести более 28 миллиардов рублей, а преступной группе, созданной Алексеем Хотиным в количестве четырёх человек из окружения Хотина перехватить управление банком. Так в 2016 году Алексей Хотин вступил во владение 0,48% пакетов акций банка, а через год, в 2017 году он контролировал уже более 52 %.

Действия Алексея Хотина привели к краху и банкроству банка "Югра"-одного из старейших частных банков России, входивших в топ-30 банков по капиталоёмкости в 2017 году. На момент банкротства долги багка составляли около 160 миллиардов рублей.