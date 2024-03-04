Гоген Солнцев впервые показал подписчикам новорождённого сына и рассказал, почему до сих пор не выбрал ему имя

Гоген Солнцев впервые показал новорождённого сына и рассказал, как выбирает ему имя

Гоген Солнцев поразил общественность неожиданной новостью о рождении ребёнка. Сначала многие не поверили шоумену, известному своими эпатажными выходками и розыгрышами, однако родственники Солнцева подтвердили, что он действительно стал папой.

Фото: flickr.com by Luis Levrato is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сегодня Солнцев впервые опубликовал в своём телеграм-канале фотографию малыша. На фото Гоген нежно целует его в лоб, а в подписи рассуждает о том, какое важное значение для человека имеет имя.

Шоумен уверен, что имя — это не просто набор букв. Оно несёт в себе особую энергетику и влияет на судьбу, именно поэтому Гоген не спешит с выбором имени для ребёнка. Новоиспечённый отец хочет, чтобы его выбор оказался правильным и удачным.

"Имя — это личный семантический код человека, даваемый ему при рождении, и даже после смерти фактического тела имя может существовать очень и очень долго. Мы сделаем всё, чтобы этот парень стал самым счастливым в этой жизни! И имя — первый к этому шаг! Очень хотелось бы, чтобы оно несло ему гармонию по судьбе", — написал Солнцев в своём телеграм-канале.