Гоген Солнцев впервые показал подписчикам новорождённого сына и рассказал, почему до сих пор не выбрал ему имя

Гоген Солнцев поразил общественность неожиданной новостью о рождении ребёнка. Сначала многие не поверили шоумену, известному своими эпатажными выходками и розыгрышами, однако родственники Солнцева подтвердили, что он действительно стал папой.

Фото: flickr.com by Luis Levrato is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic