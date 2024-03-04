Гоген Солнцев впервые показал подписчикам новорождённого сына и рассказал, почему до сих пор не выбрал ему имя

Гоген Солнцев поразил общественность неожиданной новостью о рождении ребёнка. Сначала многие не поверили шоумену, известному своими эпатажными выходками и розыгрышами, однако родственники Солнцева подтвердили, что он действительно стал папой.
Сегодня Солнцев впервые опубликовал в своём телеграм-канале фотографию малыша. На фото Гоген нежно целует его в лоб, а в подписи рассуждает о том, какое важное значение для человека имеет имя.
Шоумен уверен, что имя — это не просто набор букв. Оно несёт в себе особую энергетику и влияет на судьбу, именно поэтому Гоген не спешит с выбором имени для ребёнка. Новоиспечённый отец хочет, чтобы его выбор оказался правильным и удачным.
"Имя — это личный семантический код человека, даваемый ему при рождении, и даже после смерти фактического тела имя может существовать очень и очень долго. Мы сделаем всё, чтобы этот парень стал самым счастливым в этой жизни! И имя — первый к этому шаг! Очень хотелось бы, чтобы оно несло ему гармонию по судьбе", — написал Солнцев в своём телеграм-канале.
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