Авторы готовы показать ключевые особенности игрового процесса в проекте с кодовым названием Project Deniz

Независимые разработчики представили новый экшен-шутер от третьего лица с паркуром на Unreal Engine 5, отличающийся высоким интеллектом противников.
Этот первый проект с рабочим названием Project Deniz уже на стадии разработки. Игру, которая была запланирована год назад, могут показать уже сейчас.
Project Deniz описан разработчиками как динамичный, насыщенный действием и с захватывающей сюжетной линией экшн-шутер. Игра еще находится на ранней стадии, но разработчики уверены, что добьются успеха, используя Unreal Engine 5. Уже сейчас у экшн-шутера есть продвинутая система искусственного интеллекта, паркур, реалистичная стрельба и привлекательная главная героиня, на которую авторы вдохновляются из популярного экшен-шутера Bright Memory Infinite.
Project Deniz будет представлять собой более сюжетно-ориентированную игру, где главной героине будет уделяться больше внимания.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.