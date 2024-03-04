Авторы готовы показать ключевые особенности игрового процесса в проекте с кодовым названием Project Deniz

Инди-разработчики представили новый экшен-шутер от третьего лица на Unreal Engine 5 с искусственным интеллектом

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Независимые разработчики представили новый экшен-шутер от третьего лица с паркуром на Unreal Engine 5, отличающийся высоким интеллектом противников.

Фото: wikimapia by BobAnderson34 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Этот первый проект с рабочим названием Project Deniz уже на стадии разработки. Игру, которая была запланирована год назад, могут показать уже сейчас.

Project Deniz описан разработчиками как динамичный, насыщенный действием и с захватывающей сюжетной линией экшн-шутер. Игра еще находится на ранней стадии, но разработчики уверены, что добьются успеха, используя Unreal Engine 5. Уже сейчас у экшн-шутера есть продвинутая система искусственного интеллекта, паркур, реалистичная стрельба и привлекательная главная героиня, на которую авторы вдохновляются из популярного экшен-шутера Bright Memory Infinite.

Project Deniz будет представлять собой более сюжетно-ориентированную игру, где главной героине будет уделяться больше внимания.