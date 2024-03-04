У недальновидных "специалистов" мигранты — одно решение для любой проблемы

"Царьград": кому в России выгодны полчища мигрантов из Средней Азии

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Опрос среди мигрантов из Средней Азии показывает, что 63 процента из них желают получить гражданство РФ, но 37 процентов отказались вступить в брак с представителями титульного народа (русскими).

Фото: Nikolay Titov/Russian Look

Такое исследование проводит сотрудник Института демографических исследований РАН Марина Храмова.

Помимо этого, более 48 процентов приезжих отказались от принятия русских культурных традиций, а почти 44 процента готовы отказаться лишь от части собственных обычаев.

Это говорит о том, что подавляющая часть приехавших не готова интегрироваться в наше общество, хотя не прочь стать гражданами РФ. Однако Храмова делает совсем противоречащий вывод.

"Большая часть трудовых мигрантов из стран Центральной Азии ориентирована на Россию, многие связывают с ней свою судьбу, неплохо владеют русским языком и готовы к восприятию законов и культурных традиций нашего общества", — цитирует "Царьград" аналитика.

По словам телеканала, Храмова предлагает смягчать законы Российской Федерации и способствовать притоку мигрантов.

Возникает закономерный вопрос: откуда у этого специалиста такое большое желание заменить в РФ русское население на мигрантов, подытожил "Царьград".