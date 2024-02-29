Президент Владимир Путин посланием "послал" Запад и вдохновил граждан России

Путин чётко сказал Западу — без сильной России прочный миропорядок невозможен

4:47 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

Сегодня, 29 февраля, президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию.

Фото: ru.freepik.com

Да, это было одно из самых сильных посланий главы государства. Было много конкретики, никаких второстепенных деталей и воды, всё было лаконично и последовательно. Чувствовалось тепло от лидера страны, он не просто говорил текст, а обращался к каждому из нас, к каждому человеку нашей большой многонациональной семьи.

К Западу и не только

Начал он с того, что стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности. Подчеркнул, что армия России уже применяла ударный гиперзвуковой комплекс "Циркон", явно делая намёки "партнёрам" с Запада.

"Кроме того, комплекс "Сармат" поставлен в войска, "мы скоро его продемонстрируем" — добавил Путин.

Про ядерное оружие было сказано сильно, особенно на фоне заявления Эммануэля Макрона про отправку "военных контингентов" на Украину.

Отдал должное он и нашим добровольцам, сказав, что выполнение всех планов СВО напрямую зависит от всех бойцов, которые сегодня сражаются на фронте, от решимости и мужества наших боевых товарищей, жертвующих собой ради Отчизны.

"Низкий вам поклон, ребята", — сказал Владимир Путин.

А после блока, посвященного "оборонке", и прямых слов, что последствия столкновения с западными странам будут для них "гораздо более трагичными", Путин подчеркнул, что теперь начинается основной тезис послания.

Деньги есть!

Стратегию развития России президент структурированно и чётко расписал, начиная от внешней политики к внутренней, и от спецоперации к соцзащите на 6 лет вперед. Разумеется, это его предвыборная программа, которая является и планом развития страны.

Главное содержание "плана Путина" — мы, россияне. А основа его — новые и уже работающие национальные проекты. Во главе всего — национальный проект "Семья". А далее "страшные" для Запада цифры. Страна наплевала на санкции, собралась с силами, кадрами, финансами и возможностями — и крупнейшие проекты для повышения качества жизни уже не кажутся фантастикой. Тут и продление (до 2030 года) семейной ипотеки, и небывалая поддержка семьи в регионах — 75 млрд рублей (!), и 400 млрд рублей на строительство и ремонт медицинских учреждений, и отдельный нацпроект — "Продолжительная и активная жизнь".

И все цифры по этим национальным проектам были спокойно обнародованы Путиным, поскольку вопрос уже был решён.

Элиты

Остановился глава РФ на элите страны. Справедливо отметил, что настоящая российская элита это ветераны специальной операции. Из них надо формировать новое руководство государства — глав регионов, государственных предприятий, органов образования и патриотического воспитания. С 1 марта для этого стартует новая кадровая спецпрограмма "Время героев".

"Слово "элита" себя дискредитировало. Те, кто считают себя особой кастой, особенно те, кто в прошлые годы набили карманы. Они точно не элита. Подлинная, настоящая элита — это те, кто служит России. Участники спецоперации не отступят, не подведут и не предадут", — подчеркнул он

По всей вероятности, ренегаты от бизнеса и культуры достали главу страны так же, как и рядовых россиян.

Россия гарант безопасности

Западу президент уделил не так много внимания, но реакция уже налицо — на передовицах главных мировых СМИ объявлено, что "Путин угрожает Западу ядерной войной". Но, если откровенно, то Западу сказано единственно верное — в наши дела нос не суйте, тогда и с вами всё хорошо будет. А без суверенной и сильной России прочный миропорядок невозможен, верно подметил лидер России.

"Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что всё, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что всё это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия — а значит, уничтожением цивилизации... Это люди, которые не прошли через тяжёлые испытания. Они уже забыли, что такое война. Вот мы — даже наше сегодняшнее поколение — прошли через такие испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе. Сейчас в условиях конфликта на Украине тоже самое происходит. Они думают, что для них это всё мультики какие-то", — в частности, сказал Путин.

Итог

Послание закончено. Вектор его крайне ясен — оно направлено на внутреннее развитие государства. Приоритет — Россия и добровольцы. И никакого больше доверия США и Европе. Возвращаться к их "демократии и либерализму" нам не пристало.