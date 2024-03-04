Минобрнауки РФ отказалось от программы подготовки психологов для ветеранов СВО

В Минобрнауки отказались от курса "Духовная безопасность личности"

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Министерство науки и высшего образования РФ отказалось от скандальной программы подготовки психологов для ветеранов СВО, разработанной под руководством президента Научно-практического института религиозно-ориентированной психологии и психотерапии инока Киприана (Валерия Буркова).

Фото: mil.ru by Минобороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На прошлой неделе СМИ обратили внимание на новую учебную дисциплину "Духовная безопасность личности и традиционные российские духовно-нравственные ценности", необходимость которой объяснялась последствиями СВО. Программа курса была официально опубликована в базе Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. Образовательный курс предусматривал 70 часов лекций о "традиционных ценностях" и "ментальных войнах против граждан РФ", и всего лишь 1 час о психологических последствиях нравственного или безнравственного поведения на войне.

В ноябре 2023 года Министерство образования направило руководителям профильных высших учебных заведений письмо с материалами программы, однако сейчас источники в министерстве заявили, что ведомство оказалось очень недовольно реализацией поручения на столь низком уровне и ответственный за рассылку письма чиновник был уволен.

Ранее глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что участники СВО и их родные нуждаются в терапевтической и психологической помощи, чтобы не получить "афганский синдром".